'Bouw 5.000 woningen op Zernike voor internationale studenten'

Op dit moment staan er nog geen woningen op Zernike. Politiek Groningen liet zo'n twee jaar geleden weten dat er wat hen betreft gestart kan worden met de bouw van studentenwoningen op Zernike. Ondanks die oproep, en een toezegging van de wethouder, is er nog altijd geen fundering voor een woning uitgegraven.

Nog geen concrete plannen

De gemeente laat desgevraagd weten dat er op dit moment ook nog geen concrete plannen liggen voor woningbouw op Zernike. Er is nu sprake van een zogenoemde marktverkenning. Naast woningbouw voor studenten, maar eventueel ook voor uit het buitenland afkomstige docenten, wil de wethouder ook meer bedrijvigheid en levendigheid naar Zernike brengen.

Het is volgens ons logischer om een campus te maken voor internationale studenten, die verblijven ook korter in Groningen Jimmy Dijk - SP

Voor SP-voorman Jimmy Dijk duurt het realiseren van de woningen inmiddels te lang. Hij wil nu van de wethouder horen of het stadsbestuur ook iets in zijn voorstel ziet. 'Het duurt vreselijk lang', aldus Dijk over het proces rondom wonen op Zernike. Door de duizenden woningen te realiseren denkt hij dus de woningmarkt te kunnen verlichten.

SP'er Jimmy Dijk bij het begroetingsbord op het Zerniketerrein (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

'Een grote klap maken'

'We kunnen hiermee een grote klap maken. Het is volgens ons logischer om een campus te maken voor internationale studenten, die verblijven ook korter in Groningen', zegt Dijk die daarmee van standpunt verandert.

De partij was eerder van mening dat internationale studenten, waarvan er inmiddels 10.000 in Groningen wonen, in het kader van inburgering niet op een campus moeten wonen, maar in de woonwijken. Inmiddels denkt hij daar anders over.

'Wij weten ook dat internationale studenten door hun korte verblijf eigenlijk niet of nauwelijks integreren in de Groningse samenleving. Daar kunnen we heel moeilijk over doen, maar we kunnen ons er ook bij neerleggen. Dan kunnen we beter het probleem van de grote woningnood aanpakken en dus een campus bouwen op Zernike.'

Als je er gaat bouwen moet je er wel een leefbare plek van maken, het is nu geen fijne plek om te zijn Marinus Jongman - Groninger Studentenbond

Studentenbond is sceptisch

De Groninger Studentenbond (GSB) is de belangenbehartiger van studenten in Groningen, voorzitter Marinus Jongman loopt nog niet echt warm voor het plan. 'Je moet het niet alleen doen voor internationale studenten', zegt hij.

De GSB vindt dat het plan de inburgering van studenten uit het buitenland in de weg staat. 'Ik weet overigens ook niet of vijfduizend woningen wel haalbaar zijn op Zernike, maar als je de haalbaarheid loslaat dan is het bouwen van woningen geen slecht idee. Als je er gaat bouwen moet je er wel een leefbare plek van maken, het is nu geen fijne plek om te zijn. Je moet er dan ook geen flats neerpompen en 'doei' zeggen. Dan moet er ook echt een wijk van worden gemaakt met een café en een supermarkt.'

'Prima om erover te praten'

SP'er Dijk zegt het standpunt van de studentenbond rondom de inburgering van de studenten 'volkomen' te begrijpen, maar toch houdt hij er een andere mening op na.

'Daar moeten we het dus ook over hebben', zegt hij richting de studentenbond. 'Het is prima om te bepalen dat het niet exclusief voor internationale studenten wordt, maar de druk op de jongerenhuisvesting is groot en we willen de druk van de woningmarkt halen in de stadswijken. Als andere studenten op de campus willen wonen dan is het prima om erover te praten.'

Lees ook:

- Huizengekte in Groningen houdt aan: prijsstijging van ruim zestien procent

- 'Engelse begroeting bij Zernike moet vervangen worden door moi'

- Woningnood internationale studenten is nu een probleem van iedereen (2018)

- Dossier: Studenten in Groningen