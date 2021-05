Windpark N33 neemt maatregelen om bromtonen te verminderen: 'Maar we zijn er nog niet'

De windmolens van Windpark N33 draaien in de avond- en nachtelijke uren anders om zo geluidsoverlast te verminderen. Maar of het laagfrequent geluid daarmee is verdwenen? Nee, zo blijkt.

De molens bij Meeden en Veendam produceren zogenaamd laagfrequent geluid. Omwonenden hebben daar last van en horen vooral in de avonduren bromtonen. Exploitanten RWE en Eurus Energy zijn aan het onderzoeken hoe het geluid ontstaat en hoe het opgelost kan worden.

Maar totdat er een structurele oplossing is hebben beide exploitanten dus besloten om de molens aan te passen. 'We hebben de turbines terug geregeld zodat het geluid minder/niet meer waarneembaar is', schrijft een woordvoerder in een gezamenlijke verklaring.

Midden-Groningen vraagt om maatregelen

De gemeente Midden-Groningen sprak de twee exploitanten aan op het laagfrequente geluid waarna ze maatregelen namen. Wethouder Jan Jakob Boersma stelt dat inwoners tussen 22.00 uur en 07.00 uur minder overlast moeten ervaren van de bromtonen.

Ook schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad dat 'de eerste metingen aantonen dat de maatregelen effect hebben gehad en leiden tot een aanmerkelijke reductie van laagfrequent geluid'.

Geluidsexpert: conclusie iets te voorbarig

Toch vindt Jan van Muijlwijk, de geluidsdeskundige die de metingen bij N33 namens de gemeenten uitvoert, die conclusie voorbarig. Want bij weinig wind hebben de aanpassingen geen effect. RTV Noord heeft deze meetgegevens ingezien.

‘Met name als het niet zo hard waait en de windmolens niet op vol vermogen draaien, dan zie je vrijwel niets veranderen in het laagfrequent geluidsspectrum. De bromtoon die de molens maken blijft op dezelfde toonhoogte aanwezig.’

Wel effect wanneer het hard waait

Anders is de situatie wanneer de molens wél op vol vermogen draaien. ‘Als je dan onder de molens staat, dan hoor je dat er technisch wat verandert.’

Sinds de aanpassing heeft de geluidsexpert meerdere keren bij de molens bij Meeden rond tien uur gemeten. Bij één meting op een avond waarop het hard waaide was er een effect te zien door de aanpassing vanaf 22:00 uur.

Maar op basis daarvan kan nog niet geconcludeerd worden of het écht significant effect heeft op de bromtonen. Ook is het maar de vraag of omwonenden dit verschil gaan merken.

Wel is het volgens Van Muijlwijk zo dat de bromtoon penetranter is bij lagere windsnelheden. ‘Als de molens daardoor minder hard draaien, is de bromtoon lager. Omdat die bromtoon lager is, draagt de bromtoon ook verder.’

Van Muijlwijk geeft aan op dagen dat het flink waait de komende tijd metingen te blijven verrichten.

Wethouder: wel degelijk een reductie

Desgevraagd laat wethouder Jan Jakob Boersma weten dat er wel degelijk sprake is van een reductie van laagfrequent geluid. 'Maar we zijn er nog niet', geeft de wethouder toe. 'Bij bepaalde windsnelheden zijn nog wel laagfrequente tonen hoorbaar. Eigenlijk vinden we dat die ook nog moeten worden verminderd', stelt hij.

'Misschien moeten de molens met nog minder vermogen draaien, maar daar gaan we de aankomende dagen mee verder', zegt Boersma.

Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines, waarvan er vijftien van exploitant RWE en twintig van exploitant Eurus Energy zijn.

