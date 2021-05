Dna-match in moordzaak Els Slurink was er al in 2020

De DNA-match van Jahangir A., de verdachte van de moord op psychologe Els Slurink in 1997, was al een jaar bekend. Toch duurde het nog tot begin 2021 voor hij werd aangehouden.

Dat bevestigt advocaat Job Knoester, die A. bijstaat. Eerder werd A. bijgestaan door Peter Plasman.

Knoester gaat verder niet op de zaak in. ‘Ik heb het dossier net ontvangen en ben me nog aan het inlezen.’ Knoester is sinds een paar dagen A.’s advocaat.

'Niet lang'

Volgens het Openbaar Ministerie is een jaar tijd tussen een dna-match en een aanhouding niet lang. Er moet een opsporings- en communicatiestrategie opgetuigd worden voordat er overgegaan wordt tot aanhouding.

A. werd in februari 2021 aangehouden. Ongeveer een jaar eerder was met nieuwe technieken dna onder de nagel van Slurink geïdentificeerd. Zo kwam justitie uit bij A.: zijn dna zat in de landelijke databank, waar hij bekend stond als veelpleger.

Zaak werd nooit opgelost

Els Slurink werd in maart 1997 dood gevonden in haar woning aan het Van Brakelplein in Stad. De psychologe was met een steek in het hart om het leven gebracht.

Alle oproepen hebben een groot onderzoeksbelang gehad Bart Olmer - Openbaar Ministerie (OM)

Slurink deed onderzoek naar seksueel misbruik bij kinderen. De politie heeft daarom lang gezocht naar een dader in die hoek. De zaak werd nooit opgelost.

In januari van dit jaar blies de politie de zaak nieuw leven in. Terwijl de dna-match dus al bekend was, werd een nieuwe cold case-campagne opgetuigd, onder het motto: ‘Het is nooit te laat om te praten.’

100 abri’s in de Stad werden voorzien van Slurinks foto en Opsporing Verzocht besteedde extra aandacht aan de zaak. Dit alles om meer informatie binnen te krijgen. 'Alle oproepen hebben een groot onderzoeksbelang gehad’, zegt Bart Olmer, woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Onderzoeksteam zat op de zaak

In Opsporing Verzocht bleek dat de politie inzette op het scenario dat Slurink een inbreker getroffen had in haar woning. Die ontmoeting zou haar fataal geworden zijn. Er kwamen 140 tips binnen naar aanleiding van de uitzending.

‘Die tips konden snel worden opgepakt, want er zat een onderzoeksteam op’, zegt Olmer. ‘We gebruiken geen Opsporing Verzocht op goed geluk, zoiets vereist veel voorbereiding. Populair gezegd: je moet aan een boom schudden, als je denkt dat de vruchten rijp zijn om te oogsten.’

De campagne was bedoeld als waarheidsvinding, niet om de zaak ‘rond’ te maken Bart Olmer - OM

Politie sloot inbrekersscenario uit

Volgens het Openbaar Ministerie is de campagne gebruikt om meer informatie te krijgen over de omstandigheden waaronder Els Slurink is overleden. ‘We waren op zoek naar nieuwe invalshoeken en informatie. De campagne was bedoeld als waarheidsvinding, niet om de zaak ‘rond’ te maken.’

Het OM heeft nooit een scenario uitgesloten, wat bij het cold case team wel gebeurd is, zo liet een toenmalige betrokken rechercheur eerder weten. De politie schoof eerder het inbrekersscenario aan de kant, omdat er niks verdwenen was uit Slurinks woning en er geen braaksporen waren.

Belangenverstrengeling

Woensdag staat A. voor het eerst voor de rechter. De rechtbank Overijssel behandelt de zaak in Groningen, omdat er een naam van een medewerker van de rechtbank Noord-Nederland in het strafdossier voorkomt. Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, is de zaak overgegaan naar Overijssel.

A. is zelf volgens zijn advocaat niet aanwezig bij de zitting.

