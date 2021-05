Paardenfokker: 'Het vreet aan me. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed'

In hoger beroep heeft hij ongelijk gekregen in een al jaren slepend juridisch conflict met de Noorse miljardairsvrouw Kristin Andresen. Bij de rechtszaak in 2019 werd Brouwer nog op alle punten in het gelijkgesteld.

De zaak draait om dressuurpaard Handsome O. De destijds driejarige hengst werd op een hengstenkeuring in Den Bosch uitgeroepen tot Nederlands kampioen. Dat wekte de belangstelling van Andresen, die het paard graag wilde kopen.

'Kerngezond', oordeelde de dierenarts

De deal werd gemaakt en Handsome O werd naar de stal van Andresen in Denemarken gebracht. Brouwer en zijn echtgenote Maria leverden het dier hoogstpersoonlijk af. Maar voordat de reis werd aangevangen werd Handsome O nog uitgebreid medisch onderzocht. 'Kerngezond', luidde de conclusie van de dierenarts die de gezondheidsverklaring opstelde.

Ik was apetrots, zo’n mooi paard en hoe hij liep. Prachtig Paardenfokker Jan Brouwer uit Zevenhuizen

De avond voor vertrek maakte Brouwer nog een video van het dravende dier in zijn binnenmanege en stuurde dat naar onder anderen de Noorse koper. ‘Ik was apetrots, zo’n mooi paard en hoe hij liep. Prachtig.’

'Mister Fantastic', zo blij waren ze

Een paar dagen na terugkeer in Zevenhuizen informeerde Brouwer bij Andresen hoe het ging met Handsome O. ‘Ik kreeg een appje terug. Ze noemden hem Mister Fanstatic, zo blij waren ze met hem.’

Enkele dagen later kwam vanuit Denemarken het bericht binnen dat de jonge hengst kreupel was en zou lijden aan de ziekte hanentred. Brouwer kon het niet geloven.

Volgens mevrouw Andresen was het paard bij aflevering al kreupel, maar dat is absoluut niet waar Paardenfokker Jan Brouwer

‘Volgens mevrouw Andresen was het paard bij aflevering al kreupel, maar dat is absoluut niet waar. Als dat zo was geweest dan hadden toch meteen alle alarmbellen moeten afgaan en een dierenarts moeten worden ingeschakeld? De laatste keer dat we Handsome O zagen, vlak voor ons vertrek naar Nederland, was hij nog kerngezond.’

Nederlandse dierenartsen reisden af naar Denemarken om het dressuurpaard te onderzoeken. Brouwer: 'De conclusie luidde dat Handsome O waarschijnlijk was gevallen en daarbij een trauma had opgelopen. Hij had onder meer beschadigingen in zijn nek.’

'Er is teveel van Handsome O gevergd'

Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Brouwer heeft wel een verklaring. ‘Mevrouw Andresen wilde met de Nederlands kampioen naar de Deense hengstenkeuring. Dat kon alleen maar als het dier onder zadel was geweest. Uit logboekgegevens die de stal bijhield blijkt dat teveel van Handsome O is gevergd. Daar is het misgegaan.’

Ik zit 47 jaar in dit vak en maak dit voor het eerst mee Jan Brouwer - Paardenfokker

Andresen laat het er niet bij zitten. Ze stapt naar de rechter. De rechtbank stelt Brouwer in het gelijk, maar de rechter bij het Gerechtshof denkt er anders over. Brouwer moet vier ton overmaken naar Andresen. Ook moet Brouwer Handsome O, die nog steeds in Denemarken' is terugnemen.

Ten koste van goede naam

De zaak vreet aan de Zevenhuister fokker: ‘Of je het nou wilt of niet, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Handsome O was kerngezond, dat blijkt uit alles. Ik zit 47 jaar in dit vak en maak dit voor het eerst mee. Het gaat ten koste van mijn goede naam en reputatie. Overal waar ik in het wereldje kom word ik aan deze zaak herinnerd.’ Dat is heel vervelend.’

Of Brouwer in cassatie gaat tegen de uitspraak van het Gerechtshof is nog niet bekend. Later deze week heeft hij daarover overleg met zijn advocaat.

