Paul de Rook stopt als wethouder in Groningen

De Rook laat weten dat hij met volle overtuiging en weemoed deze stap zet. 'Groningen is mijn stad. Ik heb de afgelopen 12 jaar, waarvan 7 jaar als wethouder, met toewijding geprobeerd onze stad een beetje mooier te maken. Ik ben dankbaar voor de onvergetelijke momenten, de leuke collega's, de lessen die ik heb geleerd en de groei die ik bij de gemeente heb kunnen doormaken.'

Verantwoordelijk voor financiën

Paul de Rook is als wethouder verantwoordelijk voor financiën, internationale handel en samenwerking, toerisme, personeelszaken en cultuur. Ook is hij 'wijkwethouder' voor het westelijke deel van Stad.

De stadsbestuurder blikt met trots terug op zijn carrière als wethouder. In zijn eerste periode als wethouder had hij sport in zijn portefeuille. Hij blikt met veel plezier terug op de bekerwinst van FC Groningen. 'Ik was daarbij in De Kuip en vervolgens ook bij de huldiging in het Stadspark. Dat zal ik heel mijn leven niet meer vergeten.'

Recenter kijkt hij met voldoening terug op de aanpak van de culturele sector. 'We hebben de huisvesting op orde gebracht en het Groninger forum is afgebouwd.'

Zijn vertrek kwam eerder naar buiten dan gepland, het nieuws lekte uit. Vervelend vindt hij dat niet. 'Het was even schakelen en gelukkig heb ik al veel mensen zelf kunnen bellen. Ik ben blij dat het bekend is. Ik kan het er nu met iedereen over hebben en dat vind ik wel prettig.'

Na Gijsbertsen

De Rook wordt met zijn vertrek de tweede wethouder die tussentijds het college van burgemeester en wethouders verlaat. Eerder deed GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen dat al. Hij werd opgevolgd door Isabelle Diks. Het is nog niet bekend wie de opvolger van De Rook zal worden.

