Corona leidt tot verdere bezuinigingen op busvervoer

Het OV-bureau Groningen Drenthe gaat volgend jaar opnieuw schrappen in de busdienstregeling. Dat is nodig omdat het tekort in de begroting oploopt naar ruim 9 miljoen euro.

Het tekort wordt vooral veroorzaakt doordat de reizigersaantallen en inkomsten van de busvervoerders in 2022 nog lang niet terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis, stelt het OV-bureau.

Bovendien heeft het Rijk nog geen toezeggingen gedaan over een nieuwe financiële bijdrage. In 2020 en 2021 werden de busvervoerders wél gecompenseerd voor de gevolgen die de coronapandemie voor hen heeft.

Minder ritten

Voor 2022 hoopt het OV-bureau dat het Rijk tweederde van het tekort (6 miljoen euro) wil bijpassen. De rest (circa 3 miljoen euro) moet worden opgelost door het aantal ritten te verminderen.

Dat gebeurt vooral op lijnen waar met een hoge frequentie wordt gereden. Het aantal bussen gaat bijvoorbeeld terug van vier naar twee keer per uur. Dat gebeurt onder meer in de daluren overdag en 's avonds, en in de rustiger zomermaanden. Daarnaast wil het OV-bureau ritten schrappen op lijnen die deels hetzelfde traject afleggen. Die rijden tijdelijk minder of helemaal niet, waardoor reizigers soms moeten overstappen.

Ook wil het OV-bureau de dienstregeling voor volgend jaar samen met Qbuzz flexibeler opzetten. Daarbij kan er worden opgeschaald als het weer drukker wordt. Een van de voorstellen is dat er, op lijnen waar dat mogelijk is, 8-persoonsbussen worden ingezet in plaats van grote bussen.

Meer schrappen kan niet

Volgens het OV-bureau Groningen Drenthe moet het aantal ritten in beide provincies met ongeveer 8 procent worden ingekrompen ten opzichte van de periode voor corona.

Volgens het bestuur is het niet mogelijk om nog meer te schrappen, omdat dan het voorzieningenniveau onder het minimum zou zakken en hele lijnen moeten worden opgeheven.

Het OV-bureau wil het busvervoer bovendien voldoende aantrekkelijk houden voor reizigers als er in 2022 weer meer met de bus kan worden gereisd. Zeker in Stad is dat belangrijk, met alle werkzaamheden die op stapel staan aan de zuidelijke ringweg.

Reactie

Het gaat vooralsnog om plannen. Tot 11 juni kan er via de website van het OV-bureau nog op de ontwerp-hoofdlijnen van de nieuwe dienstregeling worden gereageerd. De definitieve plannen worden vermoedelijk eind juni vastgesteld. (Bekijk alle maatregelen per lijn in deze pdf op de website van het OV-bureau.)



Vanwege corona is het gebruik van de bus fors gedaald, onder meer omdat het werd ontmoedigd om de bus te nemen. Volgens het OV-bureau ligt het busgebruik inmiddels weer op zo'n 50 procent vergeleken met de periode vóór corona. Verwacht wordt dat het aantal passagiers dit jaar en volgend jaar verder gaat toenemen, maar dat het nog wel enkele jaren duurt voordat het busvervoer terug is op het oude niveau.

