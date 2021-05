Tweede Kamer woedend over uitspraken NAM: 'We zijn geschoffeerd'

In een interview met NRC Handelsblad zei Atema dat de kans op een zware beving kleiner is geworden, het gebied veiliger is en daarom dus ook de versterkingsoperatie niet nodig is. Er moeten zo’n 26.000 huizen worden gecontroleerd en mogelijk versterkt. Volgens Atema zou het om maximaal vijftig huizen gaan.

Dat interview leidde afgelopen week al tot verontwaardigde reacties. Bovendien benadrukte Toezichthouder SodM dat de Atema ongelijk heeft en dat alle huizen in het gebied eerst moeten worden geïnspecteerd.

'Geschoffeerd'

De Tweede Kamer was dan ook fel. ‘De Groningers zijn geschoffeerd, de Tweede Kamer is geschoffeerd, de ministers zijn geschoffeerd. Ik ben wel een beetje klaar met dit gedrag van de NAM’, zegt Agnes Mulder van het CDA.

‘De NAM verspreidt opnieuw nepnieuws en ze drijven de Groningers letterlijk tot wanhoop’, zegt Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. ‘We hebben Kamerbreed moties aangenomen die gaan over de geestelijke gezondheid in het aardbevingsgebied. De NAM walst er overheen en doet wat ze wil.’

'Van het padje geraakt'

Voor Kamerlid Henk Nijboer was al duidelijk dat de NAM niet ‘in de Groningers is geïnteresseerd, maar alleen in geld’. Maar volgens het PvdA-Kamerlid laat het interview zien dat NAM-directeur Atema ‘ook persoonlijk van het padje is geraakt’.

Raoul Boucke (D66), net geïnstalleerd als Kamerlid heeft het gehad met de NAM. ‘Ik ben kersvers Kamerlid en ben nu al echt helemaal klaar met de NAM. Best knap van de NAM want ik ben een geduldige jongen. We staan hier omdat de NAM een gevecht met de minister probeert uit te vechten over de hoofden van de Groningers heen.’

Betreur onrust

Minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken gaf aan dat hij het interview ‘met grote verbazing’ heeft gelezen. ‘Ik betreur zeer dat er opnieuw onrust is veroorzaakt door de NAM op deze manier.’ Keer op keer herhaalde Van ‘t Wout dat de NAM niets meer te zeggen heeft over de versterkingsoperatie. Hij benadrukte dat ‘Groningers hier niets van zullen voelen’ en zich aan de afspraken te zullen houden.

Meerdere Kamerleden willen weten of de minister de NAM kan verbieden om dit soort uitspraken in de toekomst de doen. Maar dat gaat Van ‘t Wout een stap te ver. ‘U kunt niet van mij vragen om mensen in dit land te verbieden iets wel of niet te zeggen, maar ik vind er wel wat van.’

