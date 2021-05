Werkstraf geëist voor ongeluk bij Valthermond met twee doden

'16 september 2019 is een dag die we nooit meer vergeten. De dag waarop ons leven in één klap werd verwoest. We zeiden van tevoren nog tegen Kevin: Maak het niet te laat, doe voorzichtig en tot straks! Maar die avond werd onze ergste nachtmerrie werkelijkheid. Onze zoon en broer kreeg een ongeluk en was op slag dood.'

Geëmotioneerd las de moeder van Kevin Moorman vanmiddag haar slachtofferverklaring voor in de rechtbank in Assen. Op 17-jarige leeftijd verongelukte de jongen uit Musselkanaal samen met zijn kameraad Jens Kampen (18) uit 2e Exloërmond bij een aanrijding op de Drentse Mondenweg bij Valthermond.

Schadevergoeding

De Range Rover, waar de Mercedes van Jens mee in botsing kwam, werd bestuurd door een inmiddels 38-jarige man uit Ter Apel. Omdat hij volgens officier van justitie Henk Mous veel te hard reed en geen dimlicht, maar stadslicht aan had, reed hij aanmerkelijk onvoorzichtig. De officier eiste 240 uur werkstraf en één jaar rijontzegging, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Daarnaast vindt hij dat de verdachte schadevergoeding moet betalen. Dat gaat om ruim 20.000 euro aan de nabestaanden van Kevin en zo'n 80.000 euro aan de nabestaanden van Jens.

Medeleven

'Ik wil mijn medeleven tonen. En wat er ook uitkomt; ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd', waren de eerste woorden van de man uit Ter Apel, die ook behoorlijk emotioneel was tijdens de strafzaak. Het zit hem erg dwars dat de nabestaanden het hem kwalijk namen dat hij na het ongeluk nooit contact met ze heeft gezocht, terwijl hij dat juist heel graag wilde. 'Bijna wekelijks heb ik erom gevraagd bij de politie, maar die verbood me dat.'

De man reed op de bewuste avond via de Drentse Mondenweg naar huis toen hij plotseling koplampen uit een zijweg zag komen. Op dat moment was het al te laat. Zijn Range Rover kwam keihard in de flank van de Mercedes waarin Jens en Kevin reden. Hun auto tolde en kwam 37 meter verderop tot stilstand.

Zelf belandde de verdachte met zijn auto in een weiland. Hij raakte gewond, maar mocht dezelfde nacht naar huis.

Geen voorrang

Jens en Kevin draaiden vanaf de Valtherdijk de Drentse Mondenweg op. Ze hadden moeten stoppen om de Range Rover voor te laten gaan, maar uit het politieonderzoek is gebleken dat ze dat niet hebben gedaan. Met een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur zijn ze de voorrangsweg op gereden. Dat blijkt onder meer uit de verklaring van een vrouw die het ongeluk heeft zien gebeuren.

De advocaat van de Ter Apeler benadrukte dat dát de oorzaak van het ongeluk is geweest. Lange tijd was het onduidelijk of de bestuurder van de Range Rover strafrechtelijk vervolgd zou worden. Totdat uit technische gegevens van zijn auto bleek dat zijn snelheid op het moment van het ongeluk rond de 130 kilometer per uur lag.

Daarna heeft het OM ook nog onderzoek in Frankrijk laten verrichten naar de gegevens van het airbagsysteem. Daaruit bleek dat de botssnelheid mogelijk zelfs 140 kilometer per uur was. Op de Drentse Mondenweg is 80 de limiet.

Niet te hard gereden

Door die hoge snelheid en omdat de officier er vanuit gaat dat hij met stadslicht heeft gereden, waardoor hij slecht zichtbaar was, heeft het OM besloten de man wél voor de rechter te brengen. 'Dat één van de slachtoffers een verkeersfout heeft gemaakt, heft de schuld van de verdachte niet op', legde Mous uit.

De Ter Apeler vindt niet dat hij schuldig is aan het ongeluk. Hij ontkent dat hij te hard gereden heeft. De man, die in het dagelijks leven meerdere bedrijven met in totaal 130 medewerkers heeft, verklaarde ook dat hij relaxt was die avond. 'Ik heb het ongeluk wel vijftig keer voor mezelf nagebootst door het stuk op de Drentse Mondenweg opnieuw te rijden en in mijn beleving reed ik echt niet te hard.'

Zijn advocaat vroeg vrijspraak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

