Raad van State legt bouw Kattenbrug in Stad stil

Omwonende Kors van Bladeren was naar de Raad van State gestapt. Volgens Van Bladeren is de vergunning voor de bouw van de Kattenbrug in strijd met het bestemmingsplan. Ook heeft Groningen volgens hem onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanleg van de brug voor het beschermde stadsgezicht rondom het Schuitendiep.

Vlammend betoog

Ondanks een vlammend betoog van stadsadvocaat Rens Snel dat het stilleggen van de bouwwerkzaamheden aan de brug tot een kettingreactie en tot een verkeerschaos in de stad zal leiden, besloot de staatsraad de Groningse uitspraak en vergunning te blokkeren tot later dit jaar een uitspraak is gedaan in de bodemzaak.

Schorsing gaat pas in op 14 mei

Overigens gaat de schorsing pas in op vrijdag 14 mei om 17:00 uur. Dat geeft de gemeente nog even de tijd om een aantal verkeers- en bouwmaatregelen te kunnen nemen. Want de straten rondom de geplande brug liggen open en er kan nu geen verkeer over heen.

De staatsraad zei het cruciaal te vinden dat de gemeente een uitgebreidere vergunningsprocedure moet volgen, omdat het bestemmingsplan openbaar vaarwater uit 2010 op die plek geen brug toelaat. Volgens advocaat Snel laat het bestemmingsplan dat wel toe.

Hij erkende echter dat als de hoogste bestuursrechter dat anders ziet, B&W van Groningen morgen waarschijnlijk alsnog een zogenoemde afwijkingsvergunning gaat verlenen. Volgens Snel zijn alle benodigde onderzoeken al gedaan en is een reparatievergunning een fluitje van een cent.

Aantasting beschermd stadsgezicht

Tegenstander Kors van Bladeren betwijfelt dat ten zeerste en denkt dat er heel wat meer onderzoek, zoals naar de geluids- en trillingsoverlast en de aantasting van het beschermde stadsgezicht nodig is.

Van Bladeren betwijfelt verder de noodzaak en zin van de Kattenbrug. Groningen wil die gebruiken om een andere busroute aan te leggen, zodat de bussen niet meer over de Grote Markt hoeven. Die gaan dan via het Schuitendiep en de Kattenbrug rond het centrum. Volgens Van Bladeren ligt er alweer een nieuw mobiliteitsplan waarin de bussen nog oostelijker worden omgeleid en dan is de Kattenbrug binnen vijf jaar overbodig. Hij vindt het zonde dat daarvoor een prachtig stukje historisch Groningen moet worden opgeofferd.

Fiks probleem

De gemeente Groningen zit nu met een fiks probleem, omdat de Kattenbrug een belangrijke schakel is in een groot verkeers- en openbaarvervoersproject. Dat komt nu in ieder geval een paar weken op zijn kont te liggen. Groningen had binnen een paar weken de leggers en het brugdek willen plaatsen. Dat gaat even niet door.

De bodemzaak volgt later dit jaar.

