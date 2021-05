Donar klopt Den Helder en komt in halve finale uit tegen Den Bosch (update)

De basketballers van Donar hebben de halve finale in de strijd om het landskampioenschap bereikt en komen daarin uit tegen Heroes Den Bosch. Dinsdagavond werd Den Helder Suns in MartiniPlaza ruim verslagen met 105-79.

Na de 75-83 zege in Noord-Holland boeken de Groningers zo overtuigend een plaatsje bij de laatste vier. Tegenstander van Donar in de halve finale is Heroes Den Bosch dat met grote moeite over twee duels wist te winnen van Yoast United. Heroes verloor in Bemmel met 91-89, maar wist dit verschil thuis goed te maken: 85-70. De Groningers spelen in deze best-of-three eerst een uitwedstrijd in Brabant.

Beslissend verschil

In Plaza kwam de thuisploeg niet in de problemen tegen Den Helder. Het beslissende verschil werd gemaakt aan het begin van het derde kwart hetgeen resulteerde in een 74-54 tussenstand na dertig minuten spel. Dit kwam Den Helder niet meer te boven.

Aanjager Ogungbemi-Jackson

Na tien minuten was de tussenstand 20-16. Donar moest het in deze fase van de wedstrijd vooral hebben van de ingevingen van schutter en aanjager Jarred Ogungbemi-Jackson. In de eerste helft was hij al goed voor veertien punten. De bezoekers boden dapper tegenstand, maar konden de druk op Donar niet voldoende opvoeren. Gorissen kwam tevens al vlot in foutenlast namens Den Helder.

Verschil groter

Na de pauze kwam Donar steeds beter in hun spel en stortten de gasten langzaam maar zeker in. Ogungbemi-Jackson bleef raak schieten bij de thuisploeg. Omdat ook Leon Williams en Thomas Koenis regelmatig een duit in het zakje deden was de tegenstand van Den Helder gebroken. In het vierde kwart wist de ploeg van coach Pete Miller dat het verschil gemaakt was. Een mooie alley-oop van Justin Watts en dunk van Kjeld Zuidema waren de hoogtepunten van dit laatste kwart.

Topscorer

Zuidema mocht samen met Sheyi Adetunji nog minuten maken namens de thuisploeg in de slotfase. Topscorer aan de kant van Donar was Jarred Ogungbemi-Jackson met 24 punten, Davonte Lacy was goed voor 18 punten.

Dit bericht is geüpdatet met informatie over de tegenstander van Donar in de halve finale van de play-offs