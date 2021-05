Dit zijn de versoepelingen die op 19 mei (waarschijnlijk) ingaan

Een terras in Veendam (Foto: Ariënne Dozeman/RTV Noord)

Als de ziekenhuisbezetting deze week genoeg daalt, gaan op woensdag 19 mei meer versoepelingen in. Dat heeft demissionair premier Rutte dinsdag bekend gemaakt op een persconferentie.

Terrassen langer open

Vanaf 19 mei mogen de terrassen open van zes uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Nu is dit beperkt tot de uren tussen twaalf en zes. Volgens Rutte betekent dit dat horecazaken vrijwel alles weer kunnen; van ontbijt of koffie met appeltaart tot aan een diner. Ook terrassen van sportkantines mogen open. Voor alle terrassen geldt een maximum van vijftig personen en per tafeltje een maximum van twee personen, tenzij het om een huishouden gaat.

Sporters mogen ook weer meer

Volwassenen mogen vanaf die woensdag ook weer in groepen (van maximaal dertig) buiten sporten. Wedstrijden mogen niet, publiek is niet welkom en de kleedkamers blijven dicht. Sporthallen en sportscholen mogen ook weer open en in binnenzwembaden mogen weer baantjes worden getrokken. Sekswerkers kunnen als laatste groep van contactberoepen ook weer aan de slag.

Wat meer mogelijkheden voor hobby's

Wie aan muziek of dans doet mag dat straks weer binnen doen met maximaal dertig mensen in een ruimte. Groepslessen mogen niet, zei Rutte.

Buitentheaters, musea en monumenten mogen open; alleen op reservering. Een dagje naar een pretpark of dierentuin mag ook weer; zij mogen per tien vierkante meter één gast toelaten. Pretparken die een binnen-en buitendeel hebben gaan deels open; alleen buiten zijn bezoekers welkom.

Geen ruimte voor middelbare scholen

Dinsdag werd bekend dat de VO-raad (de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) en scholieren verzameld in het LAKS pleiten voor de volledige heropening van middelbare scholen, direct na Pinksteren. Daar kiest het kabinet nu nog niet voor. Rutte zou het 'goed en belangrijk' vinden, maar het Outbreak Management Team (OMT) waarschuwt voor de gevolgen.

Scholen volledig openen wil namelijk alleen als leerlingen onderling geen afstand meer houden en dat zou voor 'grote en langduriger problemen in de zorg' kunnen zorgen. Het kabinet vraagt een nieuw advies aan het OMT en hakt op 25 mei de knoop door.

Pauzeknop voor als zorg nog te overbelast is

Deze versoepelingen gaan alleen door als de situatie in de ziekenhuizen het toelaat. Het Kabinet volgt daarmee het OMT: als de instroom in de ziekenhuizen twintig procent lager is dan de piek van de derde golf gaan de versoepelingen door. Rutte verwacht dat dit deze week gebeurt, maar als dit tegenvalt drukt hij op 'de pauzeknop'.

Het besluit valt maandag en zal volgens Rutte niet afhangen 'van een enkele procent'.

Negatief reisadvies vervalt

Per 15 mei loopt het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld af, en wordt het weer mogelijk dat landen op 'geel' of 'groen' worden gezet, wat wil zeggen dat ernaartoe reizen niet meer afgeraden wordt. Dat betekent nog niet dat toeristen zonder voorwaarden naar die landen toe kunnen; in veel landen zijn Nederlanders nog niet welkom zonder negatieve test of quarantaine.

Op 1 juni neemt het kabinet een besluit over de derde fase van het openingsplan; mogelijk komen er dan weer nieuwe versoepelingen.

