Stadjer had kilo's drugs, wapens, medicijnen en een ton aan cash in huis

Een 31-jarige man uit Groningen had 5,5 kilo hennep, twee wapens met munitie, zon 2500 verboden slaappillen en harddrugs in zijn woning en garagebox liggen.

Het Openbaar Ministerie verwijt de man ook het witwassen van ruim 107.000 euro. Tegen hem is een celstraf van 26 maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Melding over man met mes

De drugs, pillen en wapens werden eind maart 2020 ontdekt na een melding over een man met een mes in een woning aan de Eeldersingel. Volgens de Stadjer stond bij hem de buurman, verward en met mes, in zijn woning. Hij zou daarop met de hulpdiensten hebben gebeld.

Volgens de buurman stond de Stadjer ineens in zíjn woning. De beide woningen werden doorzocht en de agenten keken hun ogen uit in de woning van de verdachte. De voorraad stond ingepakt in dozen en zo'n honderd kant en klare joints lagen klaar om te worden geseald en verstuurd.

De man handelde hierin, zei hij tegen de rechter. De agenten vonden cash geld en een hoeveelheid aan sieraden en gouden munten.

Midden in een verhuizing

De Stadjer zat midden in een verhuizing. In een woning aan de Bedumerweg, waar hij naar toe zou verhuizen, lag nog eens een voorraadje drugs en een wapen. De harddrugs die daar lagen had hij door zijn werk als portier tijdens het fouilleren in beslag genomen en per ongeluk meegenomen naar huis.

De man wilde weinig kwijt over de ingepakte drugsbestellingen. De gevonden wapens had hij gekregen of hij repareerde die voor anderen. De officier van justitie hechtte weinig waarde aan de verhalen van de verdachte.

Uitspraak over twee weken.