Omstreden weg op Schier komt er niet: 'Geen draagvlak'

Het college wilde het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uitbreiden. Daarvoor moest een nieuwe weg worden gerealiseerd. De nieuwe route langs het dorp zou zorgen voor minder verkeersoverlast in het dorp, omdat ook de busremise dan kon verhuizen naar het uitgebreide bedrijventerrein.

'We hebben eilanders, toeristen met een huis op het eiland en overige bezoekers gevraagd wat ze vonden van de plannen. Daaruit is gebleken dat er geen draagvlak is', zegt wethouder Erik Gerbrands.

Protesten

Toen de gemeente een jaar geleden de plannen bekend maakte stuitte dat op veel weerstand van een groep eilanders omdat de nieuwe weg in het natuurgebied de Banckspolder aangelegd zou worden. Ondanks de protesten wilde het college wel de mogelijkheden blijven onderzoeken.

Met de gehouden enquête is dat onderzoek nu afgerond. 'Als college hebben we altijd gezegd dat als er geen steun is, we niet doorgaan met het plan', zegt Gerbrands. Als locatie voor een nieuwe busremise wijst het college nu de Knuppeldam aan, achter de brandweerkazerne.

Gerbrands had liever een uitbreiding van het bedrijventerrein bij het Melle Grietjespad gezien. 'De bussen moeten nu nog steeds door het dorp om bij de nieuwe busremise te komen. Daarvoor is geen andere mogelijkheid. De andere oplossing was beter omdat je hiermee de bussen uit het centrum weerde.'

Logische keuze

Actievoerder van het eerste uur, Harm Carrette, is blij met de gemaakte keuze: 'Dit is het enige logische dat het college had kunnen doen. Je moet er toch niet aan denken dat er zo'n weg langs het mooie dorpsgezicht komt.'

Carrette heeft samen met een groep eilanders meerdere acties op touw gezet, waaronder het plaatsen van posters en zwarte vlaggen.

Hij hoopt dat de plannen definitief van de baan zijn. 'Het was al een fout van vorige gemeentebesturen om zo dicht bij het dorp een bedrijventerrein te realiseren. Dan moet je er niet aan denken dat dat óók nog eens wordt uitgebreid.'

Andere oplossing

De uitbreiding van bedrijventerrein Melle Grietjespad is 'helemaal nu van de baan', volgens het college. Een bouwbedrijf dat om een nieuwe plek had gevraagd wordt wel verplaatst naar het bedrijventerrein Melle Grietjespad, op de plek van de oude manege. Voor overige bedrijfsruimte wil het college kijken naar invulling van bestaande locaties.

Minder auto's

Uit de enquête is ook gebleken dat er grote zorgen zijn over het autoluwe karakter van het eiland. Het college deelt deze zorgen al langer en kiest nu voor een aantal maatregelen, waaronder het zoveel als mogelijk afsluiten van het dorpscentrum voor gemotoriseerd verkeer.

Het college wil daarom een strenger regime toepassen op het ontheffingssysteem en minder auto's toestaan op het eiland.

De Middenstreek-Nieuwestreek-Reeweg worden zoveel mogelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en het centrumgebied van het dorp wordt bestempeld als woonerf. Daardoor moet er nog langzamer worden gereden.

In juni mag de gemeenteraad nog iets vinden van de plannen en worden de uitkomsten van de enquête besproken.

