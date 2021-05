Attractieparken weer open: 'Er komt veel meer bij kijken dan je denkt'

De heropening is sowieso nog onder voorbehoud. De coronacijfers moeten genoeg dalen, maar daar heeft het volgens demissionair premier Rutte alle schijn van. Maandag wordt een definitieve knoop doorgehakt. Staan de seinen op groen, dan kunnen de parken woensdag hun deuren weer openen.

Bezoekers

En dat ie precies een van de restricties waar Ton van der Made van dierentuin DoeZoo in Leens tegenaan loopt. 'Ik heb de afgelopen tijd al 8000 euro aan dervingskosten gehad omdat de horeca in DoeZoo niet open kon. En ik kan nu wel allerlei voorraad bestellen, maar als maandag toch ineens blijkt dat we niet open mogen, dan zit ik weer met een kostenpost.'

Het moet wel goed weer zijn, want bij regen kunnen mensen niet naar binnen vluchten Ton van der Made - DoeZoo Leens

Ook het feit dat hij zijn bezoekers alleen het buitengedeelte in mogen, geeft Van der Made zorgen. 'Dan moet het al goed weer zijn als je open bent, want bij regen kunnen mensen niet naar binnen vluchten. En er is gezegd dat er per tien vierkante meter één bezoeker mag komen. Ik heb een hectare, waarvan 5000 vierkante meter aan paden. Maar 500 mensen is veel te veel. Dus hoe bereken je het aantal bezoekers?'

Schoon

In Nienoord in Leek zat directeur Harold de Vries juist met een heel positief gevoel naar de persconferentie te kijken. 'We mogen weer', lacht hij. 'Ik ben blij dat we weer wat kunnen doen. Ik heb 35 man personeel, zij zitten nu thuis en willen ook weer aan de slag. Het park is zo onderhand wel een keer schoon.'

Zoals het er nu naar uitziet, gaan wij de 19de gewoon weer open! Harold de Vries - Nienoord

In Nienoord zijn de meeste attracties buiten. 'Ja, de miniatuurtreintjes zullen dicht moeten blijven. En voor ons Zwemkasteel gelden natuurlijk restricties. Maar daar komen we wel uit, dat ging vorig jaar ook goed. Zoals het er nu naar uitziet, gaan wij de 19de gewoon weer open.'

Vogelgriep

Van der Made is er nog niet over uit of hij open gaat. 'Er komt veel meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. En de dierentuinen zitten nog met een extra hobbel: de vogelgriep. Daardoor moeten vogels opgehokt worden en afgeschermd van het publiek. Hier hebben we een doorloopvolière, maar die moet ik nu dicht houden.'

De combinatie van alleen het buitengedeelte open en de vogelgriep maakt dat lang niet alle dieren in DoeZoo voor het publiek te zien zijn. 'En dan is de vraag: wat doe je met je entreeprijs', vraagt Van der Made zich af. Woensdagochtend overlegt hij met het bestuur van DoeZoo om te kijken hoe hij het na 19 mei gaat aanpakken.

