Deze kinderen vonden granaat in Stad: 'Ik roerde er met een stokje omheen'

Op de plek, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog Engelse soldaten werden opgevangen, wordt momenteel een nieuwe woonwijk gerealiseerd. De granaat werd gevonden door spelende kinderen.

De EOD is gearriveerd (Foto: Patrick Wind/112Groningen)

'Granaat stond op scherp'

Volgens de EOD stond de granaat op scherp, wat betekent dat hij af had kunnen gaan. Het explosief werd door de dienst meegenomen naar het terrein aan de St. Petersburgweg in Stad waar het tot ontploffing werd gebracht.

Ik dacht dat het een steen was. Ik ging met een stokje eromheen roeren, maar het bleek een granaat te zijn Levie Eefting - granaatvinden

De granaat werd vlak na het avondeten gevonden door de tienjarige Levi Eefting. De op scherp staande granaat lag in een plas water. De woningen aan het Engelse Kamp zijn sinds februari opgeleverd en daardoor is de grond rondom de nieuwbouwwoningen nog niet volledige aangelegd. De buurtkinderen spelen dan ook al geruime tijd in de bulten modder en zijn op zoek naar bodemschatten.

'Iemand anders in de buurt belde de politie'

'Ik dacht dat het een steen was', zegt Levi. 'Ik ging met een stokje eromheen roeren, maar het bleek een granaat te zijn. Toen heb ik mijn zusje geroepen en heb mijn vader gevraagd of hij een foto wilde maken. Iemand anders in de buurt belde toen de politie.'

De granaat (Foto: Leonie Eefting)

Als hij was ontploft, was ik dood geweest Levie Eefting

Wat Levi op dat moment niet wist, en ook niet kon weten, was dat de granaat op scherp stond. 'Ik werd echt heel bang', zegt hij nadat hij hoorde dat de granaat nog kon ontploffen. 'Wat als ie nou ontploft was toen ik er met de stok had aangezeten?', vraagt hij zichzelf af om vervolgens een antwoord te geven. 'Als hij was ontploft dan was ik dood geweest.'

Munitiedepot

Het Engelse Kamp dankt zijn naam aan het verleden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een interneringskamp opgeslagen van Britse Soldaten. Het kamp deed ook dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, er was onder meer een munitiedepot.

Levi vond dus een handgranaat, buurmeisje Sofie Tieleman ('7 jaar, maar morgen ben ik 8') vond onlangs al een legerhelm. 'Het is een Engelse', zegt ze zelfverzekerd. De helm werd vlakbij de handgranaat gevonden. 'Ik voelde iets hards en toen ging ik verder graven. Ik dacht eerst dat het een vaas was, maar het bleek een soldatenhelm te zijn.'

Bodemschatten

Ondanks de explosieve vondst is Levi niet van plan om het zoeken naar bodemschatten op te geven. 'Als we weer zoiets tegenkomen dan gaan we gewoon weer de politie bellen, dan kunnen ze het weer opruimen.'