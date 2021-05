Horecaman over versoepelingen: 'Jammer dat ze niet verder gaan'

Goed nieuws, maar nog niet goed genoeg voor horecaman Jan Bas van Aalderen uit Stad. Hij nam met een kompaan in coronatijd Het Pomphuis over en is ook eigenaar van Bistro Bommen Berend.

Stap verder

'Vooropgesteld: voor mij persoonlijk is dit wel goed nieuws, ik heb twee zaken met grote terrassen. En het is een feest om weer wat te mogen doen. Anderzijds is het nog steeds erg lastig voor mij en ook voor mijn collega's. Het is jammer dat de versoepelingen niet nog een stap verder zijn gegaan voor de horeca.'

Het is met deze kleine beetjes telkens lastig geld verdienen Jan Bas van Aalderen - hoeca-ondernemerr

Van Aalderen doelt daarmee op het feit dat de horeca nog steeds is aangewezen op de terrassen. Binnen mogen cafés en restaurants nog niets. 'Daar zou eerst op 26 mei een besluit over worden genomen, dat is nu al weer een week later. Het is met deze kleine beetjes telkens lastig geld verdienen.'

Net op tijd

De horecaman uit Stad kreeg voor één van zijn zaken coronasteun. 'Dat was voor Bommen Berend. Die wordt vooral door mijn vrouw gerund en dat doet ze heel strak. Daardoor zijn we de afgelopen periode aardig doorgekomen. Maar wat we nu verdienen met het terras, gaat weer van de steun af. En de vaste lasten lopen wel door.'

Jan Bas van Aalderen (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De heropening van het terras kwam echt net op tijd Jan Bas van Aalderen

Zijn andere zaak, Het Pomphuis, kreeg geen financiële steun.

'De heropening van het terras kwam echt net op tijd', aldus Van Aalderen. 'We hadden wel afspraken met de verhuurder, maar de lasten liepen wel door. En hoeveel geld ga je er op gegeven moment nog instoppen? We moesten daar een knoop over doorhakken, en toen mochten we gelukkig weer open. Dankzij een paar goede eerste dagen konden we de week erop weer doorkomen.'

