Donar-coach Miller: 'De talenten hebben hun kans gegrepen'

Pete Miller was dinsdagavond voor het eerst in zijn carrière hoofdcoach van Donar in MartiniPlaza. De Amerikaan was blij met de zege van zijn ploeg tegen Den Helder en met het spel van de talenten Kjeld Zuidema en Sheyi Adetunji.

Miller heeft als coach van het regionaal talentencentrum Noord (RTC) met ze gewerkt. 'Fysiek zijn de jongens goed opgeleid,' aldus Miller. 'Zo zag ik Kjeld een dunk maken. Ik wist dat hij dit kon want een paar jaar geleden won hij een dunkwedstrijd. Applaus voor de talenten. Routinier Damjan Rudez brengt veel tijd met ze door, probeert ze dingen te leren. Hij speelde zelf niet zijn beste wedstrijd, mist wat zelfvertrouwen, maar is heel erg betrokken bij hun ontwikkeling.'

Nu tegen Den Bosch

De overwinning op Den Helder was duidelijk. 'Ik heb goed samenspel gezien van mijn team,' vertelt Miller. 'Nu spelen we tegen Den Bosch. De laatste keer dat ik hoofdcoach was van Aris kwamen we in de kwartfinale ook uit tegen de Brabanders. Zij waren favoriet met een veel hoger budget, maar wij gingen door. Dat hoop ik nu ook te bewerkstelligen.'

Speeltijd voor talenten

Adetunji en Zuidema waren blij met hun speeltijd. 'Ik ben heel blij dat we onze kans hebben gegrepen,' zegt Adetunji. 'Er gaat van alles door je heen voordat je in het veld mag komen, ook nog in de play-offs. Ik heb ook lang met Pete samengewerkt in het RTC. Dat maakt het extra speciaal. Nu tegen Den Bosch. Ook dan hoop ik minuten te kunnen maken natuurlijk.'

Heerlijke dunk

Zuidema maakte ook indruk, onder andere met een heerlijke dunk. 'Ik kreeg de bal en ging er vol voor. Het klopt dat ik een aantal jaar geleden een dunkwedstrijd heb gewonnen. Het zit er dus wel in. De alley-oop van Justin Watts was misschien nog mooier. Binnen ons team kan Willem Brandwijk denk ik het mooiste dunken.'

