Lopend Vuur: Goed dat er verder wordt versoepeld

Dat maakte demissionair premier Rutte gisteren bekend op een persconferentie.

Wat mag vanaf 19 mei weer?

Kort gezegd mogen de terrassen langer open en kunnen we weer naar sportscholen en binnenzwembaden.

Ook voor buitentheaters, musea en monumenten had de premier goed nieuws: zij mogen open op reservering.

Een dagje naar een pretpark of dierentuin is eveneens weer toegestaan: zij mogen per tien vierkante meter één gast toelaten, maar alleen in het buitendeel. Zoals Rutte het zei: ‘Dus bijvoorbeeld in de Efteling wel de Python en de Pagode, maar niet de Droomvlucht of Villa Volta. En in Artis wel de leeuwen en olifanten maar niet het slangenverblijf’.

Pauzeknop

Een definitieve knoop is nog niet doorgehakt: komende maandag besluit het kabinet of twee dagen later versoepelingen kunnen volgen.

Momenteel gaat Rutte ervan uit dat we deze stap kunnen zetten, maar hij kan alsnog ‘op de pauzeknop drukken’. Wel is al duidelijk dat het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld niet wordt verlengd na 15 mei.

