Boom voor één euro moet Groningen groener maken

Een boom of struik voor één euro die iedere particulier of ondernemer in zijn tuin kan planten. Met deze campagne willen Landschapsbeheer Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen de hele provincie de komende drie jaar een stuk groener maken.

In die komende drie jaar moet er 20 tot 30 hectare aan bomen en struiken worden geplant. In tuinen en op bedrijventerreinen dus, maar ook in bermen, plantsoenen, parken en het buitengebied. De twee organisaties werken daarvoor samen met lokale kwekers.

Inheemse bomen en struiken

'Een boom zorgt voor verkoeling en schaduw, ze houden water vast in tijden van droogte en ze zijn goed voor de biodiversiteit', legt Silla Schouwstra van de Natuur en Milieufederatie uit. 'We hebben de provincie opgedeeld in acht regio's en we kijken voor elke regio welke inheemse bomen en struiken daar het beste passen bij de bodemgesteldheid.'

In de gemeente Groningen is de actie in maart al afgetrapt, vertelt Schouwstra. 'We hadden toen ongeveer vijfduizend bomen en struiken en die waren binnen 24 uur allemaal vergeven.'

Een euro

De provincie Groningen ondersteunt het project met 65.000 euro. Dat is mede waarom de bomen maar een euro kosten. De provincie is gebaat bij de actie, want de regionale overheid wil in de komende tien jaar zelf 750 hectare extra bos planten. En dat zonder dat het ten koste gaat van het open karakter van de provincie.

'We behouden het open karakter', vertelt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). Maar waar komen dan die bossen? 'Je moet bijvoorbeeld denken aan een open stuk tussen twee bosjes in.'