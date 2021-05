Eerste maand van ondernemersloket: 'Spel is op de wagen'

Iets meer dan een maand geleden werd het geopend: ondernemersloket GroBusiness. Een plek waar iedere mkb'er in de provincie terecht kan met zijn of haar vragen. En het loket merkt in die eerste maand al dat het in een behoefte voorziet.

'We zijn nog maar een maandje onderweg, maar het smaakt nu al naar meer', zegt Akke Groenewoud van de Economic Board Groningen. 'Het spel is op de wagen.'

Financiering, digitalisering en groei

Op 6 april werd met een flinke taart de start van GroBusiness gevierd. In Friesland en Drenthe was er al een soortgelijk provinciebreed ondernemersloket, maar in Groningen nog niet. Tot dan, althans.

GroBusiness helpt ondernemers met financieringsvraagstukken en krijgt vragen over digitaliseren, groeimogelijkheden en bedrijfsvoering. Het loket moet er voor zorgen dat een ondernemer niet langs allerlei instanties hoeft om zich te laten informeren over allerhande regelingen, omdat het ondernemersloket de kennis in huis heeft.

Het is heel leuk om contact te hebben met ondernemers over hun ambities, wat en speelt, hen ondersteuning bieden Maarten Soppe - mkb-specialist Economic Board Groningen

Maarten Soppe is de mkb-specialist van de Economic Board Groningen en hij is nauw betrokken bij GroBusiness. 'Het is echt heel leuk', steekt hij van wal. 'Ik heb zelf twintig jaar een mkb-bedrijf gehad en het is heel leuk om contact te hebben met ondernemers over hun ambities, wat en speelt, hen ondersteuning bieden, vragen naar de behoeftes en vragen te beantwoorden. Om ze daarna te verbinden met de juiste regeling of organisatie. Daar een bijdrage aan leveren is heel leuk.'

Het is in die eerste maand vooral de grote variatie aan vragen die Soppe aanspreekt. 'Bedrijfsopvolging speelt nu best veel, maar er zijn ook vragen over verduurzaming en innovatie. Ondernemers kijken naar waar ze nu staan en waar ze naar toe willen.'

Niet louter positief

Soppe benadrukt echter dat niet alles louter positief is. 'Er zijn ook veel schrijnende verhalen', zegt hij. 'In de retail en het toerisme bijvoorbeeld hebben ze het echt heel moeilijk in de ze tijd.'

We hebben niet altijd een antwoord op hun probleem, maar we hebben wel de aandacht Groenewoud - Economic Board Groningen

Groenewoud: 'Soms kun je ook gewoon een luisterend oor bieden. We hebben hier geen toverstok. We hebben niet altijd een antwoord op hun probleem, maar we hebben wel de aandacht. Dat is ook belangrijk.'

Nog niet roodgloeiend

Ondanks dat de tevredenheid over de start overheerst, staat de telefoon nog niet roodgloeiend. Niet zo gek, want het loket bestaat nog maar net, zegt Akke Groenewoud. 'Er is een deel van de provincie die ons goed kent - in het aardbevingsgebied - en er is een deel van de provincie dat ons nog niet kent.'

Maar daar zit verbetering in. 'De vraag neemt toe. Gemeenten geven aan dat ze de vragen niet aan kunnen en verwijzen dan naar ons. Ook de gemeenten buiten het aardbevingsgebied, die ons niet goed kenden, geven louter een positieve respons en de welwillendheid en samenwerkingsgerichtheid is enorm.'

Sneeuwbaleffect

'Een ondernemer is met de waan van de dag bezig', vult Soppe haar aan. 'Die kruipt niet meteen in de telefoon. Het moet een beetje gaan leven en ontwikkelen. Er ontstaat nu een sneeuwbaleffect. De ondernemers die contact met ons hebben gehad, vertellen dat verder.'

En proactief ondernemers benaderen, doen ze binnen het netwerk van de Economic Board al jaren. 'Daar zijn we nooit mee gestopt. En de reactieve route begint nu op gang te komen.'

Soppe: 'Wij moeten nu onze naamsbekendheid verder zien te vergroten. We gaan webinars organiseren en hopelijk snel ook weer fysieke bijeenkomsten.'

