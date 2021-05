Gedeputeerde Rijzebol wil onderzoek naar Seaports-deals Google

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol wil opheldering over de reportage van Nieuwsuur, waarin naar voren komt dat boeren bij het verwerven van grondposities benadeeld zijn door het handelen van overheidsbestuurders.

Geschrokken of niet geschrokken?

‘Gisteravond werd er in de reportage van Nieuwsuur gesuggereerd dat er verwevenheid bestaat tussen het verwerven van grond en het verwerven van windturbines. Ik ben daar van geschrokken en wil dat dit uitgezocht wordt’, zegt Rijzebol.

In een eerdere reactie zei Rijzebol 'niet echt geschrokken' te zijn over de berichtgeving van Nieuwsuur: 'Ik denk dat er niet zoveel mis was met de deal die met boer Wiertsema is gesloten'.

Volgens onderzoeksjournalist Bas Haan van Nieuwsuur legt die reactie van Rijzebol de kern van het probleem bloot: ‘Als je hier niet van schrikt, terwijl het al tien jaar fout gaat, zegt dat alles over de kwaliteit van het toezicht’.

‘Als ik daar in de raad of zo zou zitten’, gaat Haan verder, ‘zou ik alle stukken eisen. Er moet gekeken worden naar hoe Groningen Seaports met vage e-mailtjes omzeild heeft dat er formele procedures zijn. Bij iedere deal van vijf miljoen euro moet er een inhoudelijk aandeelhoudersbesluit liggen om die deal goed te keuren. Deze procedure is omzeild: niet één keer, maar keer op keer. En niet alleen acht jaar geleden, maar ook recenter nog.’

Meeste partijen geschokt

De meeste partijen in Provinciale Staten tonen zich geschokt over de reportage van Nieuwsuur. Overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen hebben door machtsmisbruik boeren gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor een Google-datacentrum. Eén familiebedrijf is daarbij verrijkt met miljoenendeals, zo toonde de reportage aan.

Waarom heeft de provincie een stuk grond gepacht voor 8 miljoen euro terwijl het stuk grond maar 4 miljoen euro waard was? Bram Schmaal - Groninger Belang

Groninger Belang stelde dinsdag vragen over de zaak, die woensdagochtend in het vragenuurtje van Provinciale Staten zijn besproken. ‘Is er met voorkennis grond verkocht aan Bakker Bierum?’, vraagt Bram Schmaal zich af. ‘Was de provincie Groningen, als grootste aandeelhouder, hiervan op de hoogte? En waarom heeft de provincie een stuk grond gepacht voor 8 miljoen euro terwijl het stuk grond maar 4 miljoen euro waard was?’

Enquêtecommissie

Vrijwel alle partijen haken aan bij Groninger Belang. Zo pleit PvdA-voorman Pascal Roemers voor een enquêtecommissie. ‘Als het bekende systeem niet boven tafel komt, moeten we misschien een enquêtecommissie instellen’, stelt hij.

Ik wil dat het college heel goed in zijn hoofd prent dat het ons op transparante wijze informeert Ton van Kesteren - PVV

PVV-fractieleider Ton van Kesteren wil dat de provincie ‘er alles aan doet om transparant te zijn’. ‘Het college moet goed in het achterhoofd houden dat de Staten het hoogste orgaan is. Ik wil dat het college heel goed in zijn hoofd prent dat het ons op transparante wijze informeert en ons niet met een kluitje in het riet stuurt.’

Gedeputeerde Rijzebol heeft contact met de bestuurders Eltjo Dijkhuis (Het Hogeland) en Hans Ronde (Eemsdelta), om een onderzoek af te dwingen. Ondertussen willen de meeste partijen in Provinciale Staten dat het college de documenten deelt die Nieuwsuur middels de Wet Openbaarheid Bestuur heeft verkregen. Rijzebol zegt daaraan mee te zullen werken. Wanneer de documenten binnen twee weken naar de Staten zijn gestuurd, volgt op 26 mei een langer debat over de kwestie.

