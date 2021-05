Klimaatgroep Stars strijdt om kampioenschap na urenlang trainen

De spelers hebben de afgelopen maanden heel wat uren doorgebracht achter de tafel. Zonder uitzicht op wedstrijden op korte termijn. In oktober werd de competitie stopgezet door de coronacrisis. Het initiatief om toch nog in actie te komen, kwam een paar weken geleden als een verrassing.

Samenwerking

'Het is ontstaan omdat een paar clubs zich afvroeg of het seizoen op een of andere manier toch nog afgemaakt kon worden. Door de samenwerking van de clubs en de tafeltennisbond is dit toernooi mogelijk gemaakt', vertelt trainer en coach Jan Tammenga.

Een comeback zoals Arjen Robben is mooi, maar ik ga ervan uit dat de jongens het zelf doen Jan Tammenga, trainer/coach Klimaatgroep Stars

Met veel plezier

De routinier traint deze middag samen met Pim van Schaik. De jongeling staat de balletjes met veel plezier terug te slaan. Het vooruitzicht dat er sowieso twee wedstrijden op de rol staan doet hem goed.

'Ik ben blij dat we weer mogen spelen. Het is natuurlijk wel een tijdje geleden. We moeten maar zien wat we er van maken', stelt de talentvolle tafeltennisser.

Op Hemelvaartsdag zijn de poulewedstrijden. Een dag later staan de halve finales op het programma. Het team ziet best kansen om ook nog op de tweede dag actief te zijn. 'Er zijn zeker kansen, maar het ligt er wel een beetje aan welke spelers de andere teams opstellen', legt Van Schaik uit.

Jan Tammenga stoomt Pim van Schaik klaar voor de wedstrijden (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Geen buitenlandse inbreng

Klimaatgroep Stars speelt bewust met alleen maar Nederlandse inbreng, ondanks dat er ook drie buitenlandse spelers ingevlogen kunnen worden.

'We zijn met een meer jarentraject bezig. De komende drie jaar is het zaak om het niveau omhoog te tillen van de eigen spelers, want daar wil je uiteindelijk kampioen mee worden. De buitenlandse inbreng is vooral bedoeld om in de Eredivisie te blijven', licht Tammenga zijn keuze toe.

Teststraat

Het betekent dat Colin Rengers, Van Schaik en Nederlands kampioene Shuohan Men de kar moeten trekken voor de Middelstumers. De laatste traint op Papendal en wordt daar getest op het coronavirus. De rest van het team heeft de teststraat ook al een aantal keren gezien.

'Twee keer per week worden we getest op het coronavirus. Dat is een voorwaarde om te mogen trainen. Tot nu toe zijn we allemaal negatief en dat is dus weer positief nieuws. We hopen natuurlijk dat dat zo blijft. En anders kan Jan spelen, als hij tenminste negatief getest is. Maar dat hopen we niet!', zegt Rengers met een knipoog.

Comeback

Tammenga zelf hoopt ook dat het niet nodig is. Maar als hij wel achter de tafel moet verschijnen is ie er klaar voor.

'Ik heb afgelopen weekend een mooi voorbeeld gezien van Arjen Robben. Als ik ook zo'n comeback kan maken zou het mooi zijn, maar ik ga ervan uit dat de jongens het zelf mogen doen. Maar wie weet. Ik train hier nog lekker mee en kan de balletjes steeds moeilijker aangeven dan aan het begin van het seizoen.'

Lees ook:

- Tafeltennis in Middelstum zet in op landstitel en tafeltennisarena