Zorgen over baggerdepot bij Doezum: ‘Je kunt landschap maar één keer verpesten’

Wetterskip gaat de vaart tussen Surhuizum en het Van Starkenborghkanaal bij Stroobos baggeren. Voor de opslag van de bagger wil het waterschap twee weilanddepots bij de Doezumertocht aanleggen, waarbij er stukken land worden afgegraven.

Aan het einde van de Doezumertocht, bij het Van Starkenborghkanaal, komt een klein depot. Halverwege bij De Bombay wordt een groot depot geplaatst.

Van de verwijderde grond bouwt Wetterskip dijkjes van maximaal twee meter hoog, om het deel dat is afgegraven heen. Daarin wordt de bagger gestort. De vergunningsprocedures lopen nog, maar Wetterskip wil vanaf half juli beginnen met de aanleg van de baggerdepots.

Stankoverlast

Volgens de omwonenden vernielt het waterschap hiermee een ‘uniek laaggelegen veengebied’. Bovendien zijn ze bang voor overlast bij de stortwerkzaamheden. Ligt de bagger er eenmaal in, dan vrezen ze voor de stank die het spul met zich zou meebrengen.

De te baggeren Doezumertocht (Foto: Wetterskip Fryslan)

De bezwaarmakers voerden gesprekken met een omwonende van een baggerdepot in Winschoten om meer te weten te komen over de mogelijke overlast. Die vertelde onder andere over de stank. ‘Daar schrokken we behoorlijk van’, zegt Herman van Vliet, initiatiefnemer van de brief aan de gemeente.

Als zo’n vergunning eenmaal wordt verleend, kan die periode gemakkelijk worden verlengd tot tien jaar Herman van Vliet - bezwaarmaker

In de brief vragen omwonenden de gemeente om de plannen van het waterschap af te keuren. Volgens hen is Wetterskip niet uitputtend op zoek geweest naar alternatieven.

Scherm in het weiland

Van Vliet plaatste bovendien een groot scherm in het weiland, om te laten zien wat de bouw van de dijk met het uitzicht doet. ‘Het landschap hier heeft een bepaalde waarde’, stelt de inwoner van Doezum. ‘En dat kun je maar één keer verpesten.’

Het Wetterskip wil de depots met ingedroogde bagger na ongeveer twee, hooguit drie jaar weer vlak maken en de grond opnieuw inzaaien. Van Vliet betwijfelt of dat daadwerkelijk gebeurt. ‘Als zo’n vergunning eenmaal wordt verleend, kan die periode gemakkelijk worden verlengd tot tien jaar.’

Stankoverlast? Het zal hooguit ruiken naar natte grond Wetterskip Fryslân

Wetterskip ontkent dat zo lang zal duren. En stankoverlast? Daar is volgens het waterschap straks geen sprake van. Een woordvoerder legt uit dat het om schone specie gaat. ‘Het zal hooguit ruiken naar natte grond.’

Alternatieve locaties

Volgens het waterschap is er wel degelijk onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Andere opties vielen af vanwege de aanwezigheid van hoogspannings- en gasleidingen, en omdat percelen eigendom zijn van Staatsbosbeheer.

Om omwonenden tegemoet te komen, wil Wetterskip de dijkjes na de werkzaamheden op zichtlocaties verlagen tot maximaal één meter hoogte.

De gemeente Westerkwartier, die de vergunning moet verlenen, neemt de bezwaren van omwonenden mee en gaat in gesprek met Wetterskip.