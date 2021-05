Minister bemoeit zich met stemming Tweede Kamer: 'Dat hoort niet'

Demissionair minister van Economische Zaken Bas van 't Wout (VVD) is zijn boekje te buiten gegaan in een brief aan de Tweede Kamer over Groningen. Die conclusie trekt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit van Leiden.

Dinsdag stuurde Van 't Wout een brief naar de Tweede Kamer. Hij schrijft daarin dat hij twee wijzigingsvoorstellen voor de Tijdelijke Wet Groningen niet uit gaat voeren, ondanks het feit dat die voorstellen wel door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De minister stelt dat de Kamer er foutief over heeft gestemd.

'Maar daar gaat de minister helemaal niet over', wijst hoogleraar Voermans dat argument resoluut af. Een amendement terugdraaien is volgens de hoogleraar in strijd met artikel 84 van de Grondwet. 'De Kamer heeft gestemd. Het is net een voetbalwedstrijd. De uitslag staat vast. Wat hij doet, is niet zoals het hoort.'

Juridische bijstand

De beide wijzigingsvoorstellen zijn ingediend door SP-Kamerlid Sandra Beckerman. De een gaat over juridische bijstand en financieel advies voor bewoners in het bevingsgebied. 'Het kent geen financiële begrenzing waardoor het financieel onuitvoerbaar is', schrijft de minister over dat voorstel aan de Kamer.

Het andere voorstel gaat over de versterking en brengt volgens Van 't Wout de uitvoering van de versterkingsoperatie in gevaar.

Het kabinet voelt zich gesterkt in dit besluit, omdat Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Agnes Mulder (CDA) namens hun fractie per ongeluk voor een van beide voorstellen hebben gestemd, waardoor er een meerderheid in de Kamer ontstond. Zo zei Van Meenen naderhand: 'Blijkbaar - ik weet het niet zeker - hebben wij voor het amendement van mevrouw Beckerman gestemd, maar dat had tegen moeten zijn. Mijn excuses.'

Als, dan...

'Indien zij tegen hadden gestemd, waren de amendementen niet aangenomen', zegt Van 't Wout nu. En dus wil hij de twee amendementen niet in werking laten treden en de twee voorstellen later in een nieuw wetsvoorstel wijzigen, waarna de Tweede en Eerste Kamer zich er opnieuw over kunnen uitspreken.

Kamerlid Beckerman is des duivels. 'Mark Rutte pleit de ene dag voor betere toegang tot het recht. Maar het kabinet maakt de dag erna bekend dat een aangenomen amendement om dat juist voor Groningers te regelen, niet wordt uitgevoerd.'

Kamer heeft besloten

De minister heeft volgens hoogleraar Wim Voermans twee opties: hij kan het wetsvoorstel intrekken of hij kan aan het einde van de rit zeggen dat hij het wetsvoorstel zoals gewijzigd niet bekrachtigd, maar wat hij nu doet kan niet. 'De minister heeft niets te maken met de huisregels van de Tweede Kamer. De Kamer heeft als lichaam besloten en dan maken amendementen onderdeel uit van het wetsvoorstel. Hij heeft met die uitkomst te dealen.'

De woorden in de brief van Van 't Wout staan volgens Voermans bovendien haaks op de nieuwe bestuurscultuur waar in Den Haag over gepredikt wordt. 'Het is alsof hij bij 150 ambtenaren binnenloopt en zegt dat ze het niet goed hebben gedaan.'



