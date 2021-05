Aanwonenden Winschoterweg: 'Waar moeten we rijden, vragen we ons af'

Zo is de belijning warrig en onduidelijk. Sterker nog, zegt Peutz: 'Het gaat ten koste van de levens van mensen.'

De situatie aan de Winschoterweg is er één moet uitgelegd worden, zegt Peutz. 'De weg is niet meer op een natuurlijke manier te berijden. Er zijn borden die wijzen waar je moet rijden. Extra borden duiden uitritten aan. Maar wat achterwege is gebleven, is de kantbelijning.'

Het gedeelte van de gemeente dat voor de afwerking moet zorgen, heeft z'n werk niet gedaan Jan Peutz - aanwonende

Peutz vat dat als volgt samen: 'Het gedeelte van de gemeente dat over de weg gaat heeft de weg netjes aangelegd, maar het gedeelte dat voor de afwerking moet zorgen, heeft z'n werk niet gedaan.'

Geel woudzand

Wat de gemeente wél heeft gedaan? Peutz: 'Ze hebben wat geel woudzand aan de kanten gegooid, maar door al die regen van de afgelopen tijd wordt dat regelmatig met golven het fietspad opgegooid.'

Het verkeer moet er nog aan wennen, zegt de gemeente. Maar hoezo wennen? Jan Peutz

In gesprekken met de gemeente heeft Peutz te horen gekregen dat de weg voldoet aan de regelgeving die geldt voor de inrichting van en 60 kilometerweg. 'Er zullen nog wat aanpassingen moeten komen, en het verkeer moet er nog aan wennen, zeiden ze. Maar hoezo wennen? Voor de mensen die hier wonen is het ook elke dag nog de vraag: waar moet ik rijden?'

Dynamische plattelandsweg

De gemeente Groningen laat het volgende weten: 'De weg is eigenlijk veranderd van een oude provinciale weg waar flink doorgereden werd, naar een dynamische plattelandsweg waar 60 km/u de norm is. De aanpassingen zijn bovendien na overleg met buurtbewoners en gebruikers doorgevoerd. Elke wijziging kost tijd voordat we er de volledige effecten van zien, en dat is hier niet anders.'

Dat de Winschoterweg onveiliger geworden zou zijn, zien we niet terug in de cijfers en observaties Gemeente Groningen

De gemeente ziet geen bewijs dat de weg nu minder veilig is. 'Dat de Winschoterweg onveiliger geworden zou zijn, zien we niet terug in de cijfers en observaties.'

Twee klachten

Er zijn bij de gemeente tot nu toe twee klachten binnengekomen, die gingen over containers die wegwaaiden nadat ze geleegd waren. 'Dat is vervelend en onhandig, maar kan in principe overal gebeuren.'