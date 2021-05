Bakker Bierum: een uit de kluiten gewassen familiebedrijf

Landbouwbedrijf Bakker in Bierum heeft veel geld verdiend met omstreden gronddeals van Groningen Seaports en de provincie die dinsdag aan het licht kwamen. Het bedrijf hult zich in stilzwijgen.

Het nieuws dat overheden mogelijk machtsmisbruik hebben gepleegd rond de aankoop van grond in de Eemshaven in de afgelopen tien jaar heeft veel stof doen opwaaien. De grond was nodig om de komst van het grote Google-datacentrum mogelijk te maken.

Uit een reconstructie van het tv-programma Nieuwsuur blijkt dat er met miljoenen euro's is geschoven, en dat sommige kleinere boeren veel te weinig hebben gekregen voor hun grond. Dat terwijl een andere grote partij juist miljoenen opstreek en ook nog eens het recht kreeg om zeer lucratieve windmolens te bouwen. Die partij is Bakker Bierum. Wat is dat eigenlijk voor een bedrijf?

Zevenhonderd hectare

Bakker is een landbouwbedrijf dat sinds 1964 gevestigd is in Bierum. Het begon met vijftig hectare, maar inmiddels exploiteert Bakker zevenhonderd hectare grond, en is daarmee één van de grootste boerenbedrijven in onze provincie.

Op die grond worden onder meer aardappelen, winterpeen, uien en graan geteeld. Verder is het bedrijf actief op het gebied van zonne- en windenergie. Het bedrijf is ook eigenaar van koelcellen in de Eemshaven en Bierum met een capaciteit van 50.000 kubieke meter.

Grondhandel

En het bedrijf blijkt ook handig in het handelen van grond. Zo ontving het acht miljoen euro voor grond waarop de zogeheten dubbele dijk is aangelegd, waarbinnen zilte teelt en aquacultuur moet worden ontwikkeld. Die acht miljoen euro heeft de provincie betaald om de grond 26 jaar lang te mogen gebruiken, terwijl de verkoopprijs volgens ingewijden niet meer waard is dan vier miljoen euro. Hoe Bakker dit voor elkaar heeft gekregen is vooralsnog een raadsel.

Toen ik namens RTV Noord met mede-eigenaar Jelte Bakker belde met wat vragen over deze kwestie kreeg ik een reactie van twee woorden, te weten: 'Ja, doei'.

Handig

Bakker Bierum zit dus niet te wachten op publiciteit. Het bedrijf heeft veel geld mogen verdienen aan de gronddeals met de overheid, maar dat wil niet zeggen dat boeren in Noord-Groningen dat Bakker verwijten. Boeren die wij spraken zijn van mening dat het landbouwbedrijf handig gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die het geboden kreeg. Als er fouten zijn gemaakt moeten die gezocht worden bij de overheid, vinden de boeren.



