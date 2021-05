LTO Noord geschokt over machtsmisbruik bij grondhandel Eemshaven

'De onderste steen moet boeven', zegt regiobestuurder Lammert Westerhuis van boerenorganisatie LTO Noord. 'LTO Noord is diep teleurgesteld over deze gang van zaken.'

Westerhuis doelt op de reconstructie van Nieuwsuur, waarin gesteld wordt dat overheidsbestuurders in Noordoost Groningen boeren hebben gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor de bouw van het datacentrum van Google.

'Miljoenen verdiend over de rug van boeren'

Groningen Seaports kocht en verkocht voor tientallen miljoenen euro's grond. Om de deals mogelijk te maken werden in het geheim kostbare windmolenrechten gegund aan de belangrijkste grondeigenaar: Bakker Bierum. Tegelijkertijd werden kleinere boeren gedupeerd.

Volgens LTO Noord lijkt het er op dat er over de rug van boeren miljoenen euro's zijn verdiend en is 'diep teleurgesteld' over de gang van zaken.

'Vertrouwen tot een dieptepunt gezakt'

'Mensen, en dus ook boeren en tuinders, moeten op de overheid kunnen vertrouwen', zegt Westerhuis. 'Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht.' LTO Noord vindt dat alle informatie op tafel moet komen, desnoods via een een parlementaire enquête.

Westerhuis: 'Het vertrouwen van boeren en tuinders in de overheid was al laag, daarom was eerder aan provincies gevraagd het vertrouwen terug te winnen. Hier gebeurt het tegenovergestelde. Het vertrouwen is tot een dieptepunt gezakt.'

Draai uitbreiding Eemshaven terug

'Wat ons betreft wordt de voorgenomen uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder teruggedraaid', zegt Westerhuis. 'Laat ze eerst maar eens duidelijk maken wat er rond het datacentrum van Google gebeurd is. LTO Noord is er sowieso geen voorstander van om kostbare landbouwgrond op te offeren aan industrie.'

