NAM-directeur betreurt onrust over zijn uitspraken

NAM-directeur Johan Atema betreurt dat er onrust is ontstaan over zijn uitspraken in NRC. Eind vorige week baarde Atema opzien door in de NRC te stellen dat Groningen veilig is. Het kwam hem op een storm van kritiek te staan in Groningen en Den Haag.

In het interview zei Atema onder meer: 'Laat ik het simpel zeggen: een versterkingsoperatie is niet meer nodig. Alle veiligheidsstudies geven aan dat het gebied nu veilig is.’

Hij noemde daarbij ook dat er nog maar vijftig huizen versterkt zouden moeten worden.

Storm van reacties

Al snel kwamen de reacties uit Groningen, liet de toezichthouder weten dat wat Atema zei feitelijk onjuist is en begin deze week liet ook politiek Den Haag van zich horen. Minister Kajsa Ollongren (D66) zei onder meer: 'Ik zit niet te wachten op zo'n uitspraak die allerlei onrust veroorzaakt.' En dinsdag trok de Tweede Kamer fel van leer. Die voelt zich geschoffeerd door Atema.

NAM betaalt volgens afspraak alle kosten voor versterking en schade die het gevolg zijn van gaswinning Johan Atema - NAM-directeur

Jammer dat er onrust is ontstaan

De NAM directeur reageert middels een schriftelijke reactie voor het eerst zelf op de ophef. 'Ik vind het jammer dat er onrust is ontstaan over het interview in NRC. De kop doet geen recht aan het interview en is door mij niet zo gezegd. Het getal van vijftig woningen die versterkt zouden moeten worden, uit de hoeveelheid woningen die nog niet zijn beoordeeld, had ik niet zo moeten noemen, omdat het zonder de juiste context zijn doel voorbij schiet.'

'De indruk is daardoor ontstaan dat NAM bestaande afspraken niet wil nakomen. Dat is niet het geval. De NAM staat voor gemaakte afspraken en komt deze na. Alle huizen in het aardbevingsgebied met een verhoogd risico moeten individueel beoordeeld worden. Mensen moeten weten of hun huis veilig is of niet, daar heeft iedereen in dit gebied recht op. NAM betaalt volgens afspraak alle kosten voor versterking en schade die het gevolg zijn van gaswinning.'

