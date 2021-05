Verdachte moord Els Slurink verdiende zijn geld in hennepteelt

Jahangir A., de 44-jarige man die verdacht wordt van het ombrengen van psychologe Els Slurink in 1997, verdiende zijn geld in de hennepteelt. Dat werd vandaag bekend tijdens een eerste zitting.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaf hij het geld niet in uit in Nederland, maar investeerde hij het in zijn geboorteland Iran in onroerend goed.

A. was zelf niet aanwezig bij de zitting. Wel werd er een beeld van hem geschetst: een licht ontvlambaar type dat ongeremd is en vaker met justitie in aanraking is gekomen vanwege geweldsdelicten. Hij gaat binnenkort naar het Pieter Baancentrum om onderzoek naar zijn psychische gesteldheid te ondergaan.

De verdachte werd in februari opgepakt voor de moord op de toen 33-jarige Els Slurink. In maart 1997 werd ze dood in haar woning aan het Van Brakelplein in Stad gevonden. Een steek in het hart was haar fataal geworden. De zaak werd nooit opgelost.

Grote campagne

Afgelopen januari tuigde de politie een grootschalige campagne op om de zaak weer onder de aandacht te brengen. Slurinks foto kwam in honderd abri’s in de stad te hangen en er kwam een extra uitzending van Opsporing Verzocht. Het Openbaar Ministerie wilde zoveel mogelijk informatie over de omstandigheden rondom de dood van Slurink.

Het dna is een mengspoor en dat roept vragen op. Buiten het dna is er geen bewijs Jo Knoeter - advocaat Jahangir A.

De politie had A. een jaar voor zijn aanhouding al in het vizier na een dna-match. Dankzij nieuwe technieken kon het dna-spoor onder de nagel van Slurink opgewaardeerd worden. Dat spoor werd aldus met A. in verband gebracht. A. zat in de dna-databank doordat hij een justitieel verleden heeft.

Dna-match betekent niet dat hij de dader is

Volgens A.’s advocaat Job Knoester betekent de dna-match niet dat A. verantwoordelijk is voor Slurinks dood. A. heeft geen verklaring voor zijn dna onder haar nagel. Hij heeft verklaard dat hij Slurink nog nooit heeft gezien.

‘Bovendien is het dna een mengspoor en dat roept vragen op. Buiten het dna is er geen bewijs. Er is ook een dna-spoor van een vrouw onder een nagel aan de andere hand gevonden. Waarom moet de dader een man zijn?’, vraagt Knoester zich af.

Dna bij broer afnemen

Om zeker te zijn dat het dna, dat vermengd is met ander dna onder de nagel, van de verdachte is, wordt ook materiaal afgenomen bij zijn broer. ‘Dat gebeurt vaker. De broer is geen verdachte en komt verder ook niet voor in het dossier’, laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

Volgens Knoester zijn er geen juridische gronden om A. langer vast te houden. De rechtbank vindt van wel en besluit dat A. tot de volgende zitting in juni of juli vast blijft zitten.

