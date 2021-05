Zorgen om anderhalve meter afstand op pas geplaatste banken op Grote Markt

De twee forse banken staan er sinds een week. Op beide banken is ruimte voor veertig mensen. Als dat aantal op een bank zit dan is er geen sprake van anderhalve meter afstand tussen de mensen. De VVD maakt zich daar in tijden van corona zorgen over.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) laat in antwoord op de vragen weten dat de timing niet per toeval tot stand is gekomen. 'We wilden de banken snel plaatsen omdat de winkels weer opengingen. Mensen die nog niet op een terras willen zitten kunnen door de bankjes dan alsnog van onze binnenstad genieten.'

Kritiek op vragen

VVD'er Geeske de Vries laat weten dat haar partij het van belang vindt dat de anderhalve meter regel op de bankjes wordt gehandhaafd. CDA en ChristenUnie stonden enigszins versteld over het specifieke punt van de oppositiepartij.

'Gaan we nu ook vragen stellen over andere bankjes', zegt Jalt de Haan (CDA) met enige ironie. 'Mag ik wel aan het Akerkhof zitten of moeten we daar ook iets doen?', zegt Gerben Brandsema (ChristenUnie).

De Vries benadrukt dat ze het moment van de plaatsing vooral onhandig vindt: 'Het zijn grote banken op een drukke locatie en we zijn nog niet over het hoogtepunt van de pandemie heen. Het had toch ook vier of zes weken kunnen wachten?'

De twee banken op de Grote Markt in Stad (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De burgemeester sluit zich in elk geval niet aan bij de woorden van zijn partijgenoot. Hij hoopt dat mensen in staat zijn om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Als boa's concluderen dat er geen sprake is van afstand dan zullen die handhavend optreden, aldus Schuiling.

'Overbodige stickers'

Volgens de burgemeester zijn er ook stickers op de bank geplaatst, die geven aan dat mensen afstand moeten houden. Persoonlijk vindt hij die stickers inmiddels overbodig: 'Het is een persoonlijke mening die totaal niet ter zake doet, maar we weten het nu wel een klein beetje met het plaatsen van stickers. Mensen moeten dat ook zelf kunnen onthouden'.

De banken staan er tijdelijk. Als de aanpak van de Grote Markt is voltooid verdwijnen de banken weer. De Grote Markt wordt vanaf volgend jaar voor zo'n vijftien miljoen euro aangepakt.

