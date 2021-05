Buijs besluit op laatste moment over inzetbaarheid Robben tegen AZ

‘Er staat nog geen kruis door zijn naam, maar het is ook geen zekerheid dat hij morgen minuten gaat maken’, zegt Danny Buijs over de inzetbaarheid van zijn sterspeler. ‘Morgen maken we een keuze over wat we gaan doen.’

Scenario's

Afgelopen weekend stond Robben voor het eerst sinds 13 september 2020 in de basis tijdens een wedstrijd van FC Groningen. Tegen Emmen speelde hij uitstekend en hield het tachtig minuten vol. De aanvoerder van de Trots van het Noorden deed woensdag een groot gedeelte van de groepstraining mee, maar ging iets eerder naar binnen dan zijn teamgenoten. Iets wat de laatste weken vaker gebeurd.

Op de wedstrijddag wordt de beslissing over het meespelen van Robben dus gemaakt. ‘Er zijn een paar scenario’s mogelijk’, schetst Buijs de mogelijkheden. ‘Starten en in de rust eruit. Starten en na een half uur eruit. Op de bank beginnen en dan de laatste fase erin. Op de bank beginnen, kijken hoe de wedstrijd verloopt en misschien wel niet invallen of gewoon helemaal niet. Dat hij bijvoorbeeld alleen wat oefeningen gaat doen. Ligt natuurlijk ook aan hoe hij er zelf inzit en wat mensen erover zeggen op basis van hoe ze hem zien.’

Blessures

Wessel Dammers en Gabriel Gudmundsson zijn tijdens de laatste thuiswedstrijd van de competitie sowieso niet van de partij vanwege blessures. Ook tegen PEC Zwolle zullen beide spelers niet meedoen. Of ze in de play-offs wel inzetbaar zijn is onzeker.

Als FC Groningen donderdag een resultaat pakt tegen de Alkmaarders zijn de play-offs definitief veiliggesteld. ‘Op dit moment willen we van AZ winnen, lukt dat niet dan willen we gelijkspelen. Dan hebben we een resultaat, dus officieel de play-offs. Dan kunnen we de laatste wedstrijd naar de ranglijst kijken om te zien hoe we ervoor staan en wat er wellicht nog mogelijk is’, doelt Buijs op een mogelijke zesde plaats op de ranglijst. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan de play-offs dit jaar maar over één wedstrijd in plaats van twee.

