Chantal maakt elke dag foto's op dezelfde plek aan Reitdiep

Het favoriete plekje van Ensing ligt vlak bij haar huis in Feerwerd, op een dikke twee kilometer wandelen: goed verstopt achter een klein stukje bos aan de Middagsterweg. Een bescheiden bordje vermeldt dat er een pad ligt naar het Reitdiep.

Volg je het weggetje over de dijk, dan kun je genieten van een prachtig uitzicht. Ensing legt het dagelijks vanuit verschillende hoeken vast.

Verstilde wereld

‘Het is een soort verstilde wereld’, zegt de geschiedenisdocent uit Feerwerd als ze de dijk op stapt. ‘Er komen alleen af en toe wat bootjes voorbij. Verder is het vooral genieten van heel veel verschillende soorten vogels. Het is er altijd mooi, zelfs als het stortregent.’

Het Reitdiep op een koude dag. (Foto: Chantal Ensing)

Sinds de tweede lockdown van afgelopen winter komt Ensing er dagelijks, gewapend met een vintage fototoestel en een mobiele telefoon. ‘Ik besloot elke dag een rondje te gaan wandelen. Altijd als ik hier langskom, ga ik even kijken omdat ik het zo’n mooi plekje vind. Toen besloot ik om telkens een foto te maken.’

Dat groeide uit tot een project dat sinds februari loopt. Ensing deelt de beelden op Instagram, maar wil er uiteindelijk meer mee doen. Wat precies? Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ze zou graag exposeren. Een boek behoort ook tot de mogelijkheden.

Project van een jaar

De eerste serie – van vorst tot voorjaar – is inmiddels af. ‘Nu werk ik aan een tweede, van meivakantie tot zomervakantie. Dan zit ik op een half jaar. Dan is het toch een mooie uitdaging om het jaar vol te maken?’, zegt Ensing.

Zonsondergang vanaf dezelfde plek, maar een ander perspectief. (Foto: Chantal Ensing)

Die uitdaging vormt ook de reden waarom ze altijd naar hetzelfde punt loopt om beelden te schieten. ‘Als ik zo’n project aanga, dan bijt ik me erin vast. Het is ook een soort herwaardering voor mijn eigen omgeving. We wonen hier al best lang, dan neem je dingen toch voor lief. Maar nu ik hier dagelijks loop, kan ik er opnieuw heel erg van genieten.’

Aanvankelijk nam ze de foto’s van de steiger, maar die was in maart plots verdwenen. De gemeente constateerde dat het bouwsel onveilig was en sloopte het geheel. ‘Dat was wel even heel erg balen’, zegt Ensing, die daarom een nieuwe plek moest kiezen. Nu maakt ze de beelden zo laag mogelijk op de dijk. De gemeente Westerkwartier heeft beloofd dat er voor de zomer een nieuwe steiger ligt.

Mooiste foto

Ensing schoot de mooiste plaatjes tijdens de strenge vorstperiode in februari. Het Reitdiep lag er toen volgens haar prachtig bij, vooral toen het net was dichtgevroren. ‘Dat we hier konden schaatsen, was wel heel bijzonder.’