Geen zonnepark in Finsterwolde; hoe een jarenlange strijd wordt beloond

In de zomer van 2017 krijgt Finsterwolde te maken met geruchten over een mogelijk zonnepark aan de rand van het dorp. Wat begint met onrust bij bewoners, actiegroepen, onderzoeken en harde politieke botsingen, eindigt bijna vier jaar later in de rechtszaal.

De rechter besloot woensdag dat de gemeenteraad van Oldambt terecht de plannen voor een zonnepark heeft gedwarsboomd. De jarenlange strijd valt daarmee in het voordeel van de tegenstanders. Wat is er in al die jaren gebeurd?

Het verhaal is langer dan je van ons gewend bent, maar hierna weet je alles over de jarenlange strijd tegen het zonnepark in Finsterwolde.

Jarenlange strijd

Het park van in totaal vijftien hectare moet aan de noordkant van Finsterwolde komen te liggen op een stuk land van boer en oud-politicus Harm Evert Waalkens. De ontwikkelaar is F&S Solar en gaat later op in NaGa Solar. Bewoners van de H.J. Siemonsstraat staan op hun achterste poten. Zij kijken uit over de landerijen en zijn als de dood dat hun uitzicht verloren gaat.

Actiegroep Zun Finnewold wordt opgetuigd en Dorpsbelangen Finsterwolde blijkt fel tegenstander. Talloze keren spreken beide partijen in tijdens raadsvergaderingen. ‘De verhoudingen in het dorp verscheuren’ is een veel voorkomend geluid. Daarnaast komt uit meerdere onderzoeken de conclusie dat er onvoldoende draagvlak is. Toch wil het college van burgemeester en wethouders doorgaan met de plannen.

De gemoederen lopen in de nacht van 24 september 2019 hoog op. Gemeentebelangen Oldambt wil het college de opdracht geven om argumenten tegen het park op papier te zetten. Toenmalig wethouder Laura Broekhuizen vindt dat een taak voor de raad, niet voor het college. Zij dreigt met opstappen. Stemt een meerderheid van politiek Oldambt voor dat voorstel, dan zal het college ‘het bureau leegmaken’.

Toch tegen gestemd

De raad blijkt onder de indruk van het dreigement, het voorstel krijgt geen steun en het college blijft zitten. Even later volgt een cruciale ontwikkeling.

Uit een onderzoek van de gemeente naar de ontwikkelaar van de plannen trekt Oldambt de conclusie dat ‘er een risico is dat je te maken hebt met ondernemers die het misschien niet altijd doen zoals het moet’.

Het moment van de ommekeer. Politieke partijen VCP, Gemeentebelangen Oldambt en Oldambt Aktief schrijven direct een voorstel waarin staat dat de gemeenteraad ‘nu en in de toekomst’ niet meewerkt aan het park. Tot ieders verbazing gaat een meerderheid van politiek Oldambt mee in het voorstel: 13 tegen 11 zetels.

Politieke wrijving

Het verweer van het college blijft staan: het plan voldoet aan de spelregels. Tegenstemmen zou zinloos zijn of er moeten wel heel bijzondere argumenten aangedragen worden. Er doet zich een bijzondere situatie voor; alle wethouders zijn vóór het plan, terwijl meerdere van de fracties die zij vertegenwoordigen er moeite mee hebben.

Zo stemt de VVD vóór het voorstel om nooit meer mee te werken aan de realisatie van het park, terwijl haar wethouder in het positief gestemde college zit. Het is ook lastig voor de Partij voor het Noorden, net zoals de VVD vertegenwoordigd in het college. De wethouder is vóór het park, terwijl de fractie tegen is. Sterker nog: de partij schrijft zelfs mee aan het juridische verweer dat uiteindelijk leidend is voor de rechtszaak.

Argumenten gevonden

Kortom, zowel de verhoudingen in het dorp als in de politiek staan op scherp. Een ding staat als paal boven water: het voorstel om ‘nu en in de toekomst’ niet mee te werken aan het park heeft mede geleid tot de huidige situatie. Want had niemand dat voorstel gedaan, dan was de eerste paal waarschijnlijk al geslagen.

Wat vinden de schrijvers van dat plan, Gemeentebelangen-voorman Ger Klein, VCP’er Engel Modderman en Nico Postmus van Oldambt Aktief, van de uitspraak en alle ontwikkelingen?

Raad is de baas

Klein heeft de afgelopen weken in spanning de uitspraak afgewacht en is opgelucht. ‘Wij hebben hier hard voor gewerkt. En met succes!’ Hij vindt de overwinning een belangrijke les voor de gemeenteraad van Oldambt.

‘Je hebt als raad zoveel kracht. Dat zie je nu wel. Je hoeft niet steeds achter het college aan te hobbelen. Je strijdt voor een grote groep inwoners die het anders wil, niet voor een college dat droomt over een zonnepark. Dat dit nu is gelukt, na al die jaren, dat geeft een kick! De inwoners zijn gehoord.’

Modderman sluit zich aan bij die woorden. Hij hekelt de houding van het college van de afgelopen jaren. ‘Dat er zelfs is gedreigd met opstappen is ongelooflijk. Wij hebben laten zien dat we hier zitten voor de inwoners. En hoe weinig je soms ook te zeggen hebt in de politiek, je kunt de belangrijkste dingen voor elkaar krijgen. Het college is niet de baas, dat zijn wij als gemeenteraad.’

Postmus zat met zijn oren te klapperen toen hij het nieuws hoorde. ‘Ik zat in de auto met Radio Noord aan toen ik het hoorde. Ik zat te juichen in de stoel! Grandioos! Dat wij dit toch maar even voor elkaar hebben gekregen.'

Afwachten

Het kan nog zo zijn dat NaGa Solar in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. Daarvoor heeft het bedrijf zes weken de tijd. Woensdag wilde zij nog niet reageren, omdat zij de uitspraak nog niet heeft gelezen.

