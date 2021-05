Warming-up: FC Groningen - AZ

Het was genieten afgelopen zondag. Met een weergaloze Arjen Robben werd het FC Emmen van Dick Lukkien naar de slachtbank gespeeld. Vandaag neemt de Bedumer in samenspraak met de technische staf een besluit over zijn inzetbaarheid tegen AZ. Gisteren trainde Robben bijna volledig mee met de selectie van FC Groningen. Als er vandaag een resultaat wordt behaald, dan zijn de play-offs, net zoals de vijftig punten die aan het begin van het seizoen als doel werden gesteld, binnen.

De vorm: FC Groningen

De laatste weken speelde FC Groningen moeizaam, kreeg de ploeg te veel goals tegen en kwam het zelf bijna niet tot scoren. Tot afgelopen weekend dus. De defensie was op orde, er werd maar liefst vier keer gescoord en het spel was bij tijd en wijle oogstrelend. Dat had natuurlijk veel te maken met Arjen Robben, maar ook de rest van het elftal verdiende een groot compliment. Want Damil Dankerlui, Bart van Hintum, Ramon Pascal Lundqvist en Alessio da Cruz hadden te maken met een mindere periode. Van Hintum en Da Cruz kwamen op het scorebord. Lundqvist gaf de assist op de 1-0 en Dankerlui was een constante plaag aan de rechterkant van het veld. Het kan verkeren.

De vorm: AZ

De ploeg van Pascal Jansen is nog volop in de race om tweede te worden in de eredivisie. Dan moet er tegen FC Groningen wel gewonnen worden, want de achterstand op PSV bedraagt momenteel een puntje. De Eindhovenaren spelen thuis tegen PEC Zwolle, wat er voor zorgt dat AZ zich eigenlijk geen misstap kan veroorloven. De selectie van AZ stapte gisteren al in de bus om de reis naar Groningen te maken. Myron Boadu was de laatste wedstrijd afwezig, maar zit vanmiddag weer bij de selectie. Timo Letschert, oud-speler van FC Groningen, is niet van de partij vanwege een blessure. Op moment van schrijven was er nog geen duidelijk over de inzetbaarheid van Teun Koopmeiners en Dani de Wit. Beide spelers werden afgelopen week positief getest op corona.

Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen om hetzelfde aanvalsspel op de mat te leggen als afgelopen zondag tegen Emmen? Het zal uiteraard moeizamer gaan, want AZ is een stuk beter dan Emmen, maar toch. De laatste thuiswedstrijd, tegen Sparta, was het niveau aan de bal bedroevend. Ondanks dat er geen publiek is, zal FC Groningen zich thuis toch enigszins voor die wedstrijd willen revancheren. De rol van Robben, als hij speelt, zal daarbij van essentieel belang zijn. Want met Robben op het veld heeft iedereen meer zelfvertrouwen.

Historie

FC Groningen en AZ speelden dertig keer eerder tegen elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Elf keer won FC Groningen, dertien keer won AZ en zes keer werden de punten gedeeld.

FC Groningen Live

De wedstrijd is donderdagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – AZ begint om 14.30. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Wessel Dammers zijn vanwege een blessure niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, van Hintum, Itakura, Te Wierik, Dankerlui, Matusiwa, Lundqvist, El Hankouri, El Messaoudi, Robben en Da Cruz.