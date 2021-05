Kamer roept NAM op matje na uitspraken directeur; voor de zomer hoorzitting

De NAM moet tekst en uitleg geven over de uitspraak van directeur Johan Atema waarin hij zegt dat de versterkingsoperatie ‘niet meer nodig is’. De vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer wil voor de zomer een hoorzitting met het bedrijf.

In een interview met NRC Handelsblad zei Atema vorige week vrijdag: ‘Laat ik het simpel zeggen: een versterkingsoperatie is niet meer nodig. Alle veiligheidsstudies geven aan dat het gebied nu veilig is.’

Vijftig huizen versterken, op termijn nog minder

Daarbij noemde hij ook dat er nog enkele tientallen huizen versterkt moeten worden. Momenteel worden er 26.000 huizen geïnspecteerd omdat ze mogelijk onveilig zijn. Daarover zei Atema: ‘Die mensen weten niet of hun huis veilig is of niet. Maar volgens de laatste berekeningen blijkt dat minder dan vijftig huizen vanwege de veiligheid hoeven te worden versterkt. Als we volgend jaar de gaskraan sluiten, zijn het er nog minder.’

Atema betreurt onrust

Het kwam NAM-directeur op stevige kritiek te staan. Woensdagmiddag liet hij weten de ontstane onrust te betreuren. Hij had het getal vijftig niet moeten noemen, vindt hij. ‘Omdat het zonder de juiste context zijn doel voorbij schiet.' Ook zei hij: ‘NAM betaalt volgens afspraak alle kosten voor versterking en schade die het gevolg zijn van gaswinning.’

Op initiatief van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer besloot de Kamercommissie dat de NAM, maar ook aandeelhouders Shell en Exxonmobil zich nog voor de zomer moeten verantwoorden.

‘Belastingbetaler wordt een poot uitgedraaid’

‘De agenda van de NAM is voor mij volstrekt helder: zo min mogelijk geld uitgeven aan Groningen’, zegt Nijboer ‘Maar ik wil dat ze aan de Kamer precies uitleggen hoe ze daar in staan.’

Nijboer wil ook aandeelhouders Shell en ExxonMobil ondervragen. ‘Zetten zij de NAM onder druk om telkens dit leger aan juristen in te zetten tegen de staat? Ze draaien de belastingbetaler op die manier een poot uit.’

‘Hoe zinvol is een hoorzitting?’

CDA-Kamerlid Agnes Mulder vroeg zich nog af hoe zinvol de hoorzitting is. Ze bracht een vorige hoorzitting met de NAM ter herinnering, waar de Kamer gefrustreerd constateerde dat het bedrijf ‘geen enkele zelfreflectie’ toonde.

Dat maakt voor Nijboer niet uit. ‘Ik wil dat zij duidelijk maken voor de Kamer, voor het land, hoe zij hier in staan. En als dan duidelijk wordt dat ze deze houding houden, dan dwingen we ze wel op een andere manier te betalen.’

‘Dan maar kwaadschiks’

Nijboer doelt op een aangenomen motie waardoor het kabinet moet onderzoeken of het mogelijk is Shell en ExxonMobil eenmalig extra te belasten. ‘In de bankencrisis hebben we op die manier een miljard opgehaald bij de banken om SNS te redden. Zo kunnen we ook vier of vijf miljard ophalen bij de oliemaatschappijen. Als het niet goedschiks kan, dan moet het maar kwaadschiks.’

Het is nog niet bekend wanneer de hoorzitting met de NAM, Shell en ExxonMobil precies plaatsvindt.

