PVV verlaat vergadering gemeente Groningen: 'Ik ben kaltgestellt'

De PVV is met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Groningen; Van Kesteren vertegenwoordigt de partij. De politicus deed digitaal mee aan het debat dat over energiezuinig bouwen ging. Hij sloot zijn laptop nadat hij niet meer mocht reageren op een opmerking van de Stadspartij.

Energietransitie

Namens die partij liet voorman Amrut Sijbolts weten het niet eens te zijn met de woorden van Van Kesteren. 'Hij zei dat we hebben ingestemd met de regionale energietransitie, maar dat is niet zo', zegt Sijbolts desgevraagd na afloop van de vergadering.

Nadat Sijbolts zijn ongenoegen tijdens de vergadering jegens de PVV had geuit besloot de voorzitter van de vergadering om het debat voort te zetten en Van Kesteren niet meer te laten reageren op dat specifieke punt. 'Ik vind dit dingen die je maar buiten de vergadering samen moet oplossen', zei voorzitter Koosje van Doesen (D66).

Woordenwisseling met voorzitter

Dat pikte de PVV'er niet en hij uitte opnieuw zijn ongenoegen: 'Dit is een onderdeel van het debat en ik vind het heel kwalijk dat ik niet de gelegenheid krijg om te reageren.'

'Dat is dan maar zo', antwoorde Van Doesen vervolgens. 'Ik probeer hier de goede orde van de vergadering te bewaren zodat we op dit onderwerp tot goede besluitvorming kunnen komen', vervolgde ze. Intussen werd ze onderbroken door Van Kesteren die vindt dat de voorzitter niet slaagt in het houden van orde. 'Daar slaagt u niet in door mij het woord te ontnemen', aldus Van Kesteren. Voorzitter Van Doesen besloot de microfoon van de PVV'er uit te laten zetten toen hij vervolgens door haar heen praatte.

Na afloop van de vergadering laat Koosje van Doesen desgevraagd weten dat ze niet anders kon omdat het niet de eerste keer was dat de PVV'er zich niet aan de vergaderregels hield. 'Ik kan dan niet anders als voorzitter. Dan sta ik ook met mijn rug tegen de muur', laat ze weten.

'Pesten op de werkvloer'

De hoofdpersoon zelf laat telefonisch weten dat hij al langere tijd van mening is dat zijn partij minder vrij kan spreken in vergelijking met andere partijen binnen de gemeenteraad van Groningen. 'Ik heb er geen goed woord voor over, ik noem dit pesten op de werkvloer.'

Van Kesteren zoekt de schuld niet bij zichzelf of in zijn debatstijl. Hij is naast raadslid ook lid van Provinciale Staten en de Eerste Kamer. 'Ik ben daar een heel wat professionelere setting gewend.'

De PVV'er laat verder weten dat hij de kwestie binnenkort gaat bespreken met Van Doesen. 'Ik vind Koosje een prima meid hoor, maar dit gaat mij te ver. De voorzitter heeft mij kaltgestellt.'

