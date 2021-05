Buurmeisje zamelt 7500 euro in voor bewoners afgebrande woonboerderij Oldekerk

Woensdagavond overhandigde Lotte het geld. De buurt was massaal uitgelopen om de overhandiging mee te maken. Van Aly en Robert kreeg Lotte een stevige knuffel. Aly was ontroerd: ‘Geweldig dat je dit voor ons hebt gedaan.’

Giften uit het hele land

Moeder Aly (71) en zoon Robert (52) zijn alles kwijtgeraakt bij de verwoestende brand. Lotte kon de vlammen zien vanuit haar huis zo’n tweehonderd meter verderop. Ze vond het zielig wat haar buren was overkomen en bedacht een plan om de buren enigszins te kunnen helpen.

De giften kwamen uit het hele land, vertelt Lotte. En er waren hoge bedragen bij: ‘Twee keer vijfhonderd euro en een keer driehonderd euro. Hartstikke veel geld.’ Ook de buurt deed flink mee om de pot te spekken.

De giften kwamen uit het hele land en ook de buurt heeft flink in de buidel getast (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Aly en Robert zijn ongelofelijk dankbaar voor het initiatief van hun buurmeisje. Het ingezamelde bedrag staat op een tekening die Lotte heeft gemaakt. ‘Die hang ik aan de muur van de wooncontainer waar ik binnenkort in ga wonen’, zegt Aly. ‘Dan heb ik in elk geval iets aan de muur hangen.’

Kat en kip overleefden brand niet

Van de woonboerderij is niets meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet meer te achterhalen. Robert: ‘De technische recherche heeft onderzoek gedaan, maar geen oorzaak kunnen vinden. In veertig minuten was het helemaal afgebrand en ingestort. Er was geen houden aan voor de brandweer.’

Bij de brand kwamen een kat en een kip om het leven. Een andere kat en een hond konden worden gered. Aly en Robert zelf konden de woning bijtijds en ongedeerd verlaten.

De tekening komt bij Aly de Vries aan de muur in de wooncontainer te hangen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Aly verblijft tijdelijk in een bed and breakfast in Zuidhorn. Binnenkort verhuist ze terug naar de Zandumerweg. Op het erf zijn twee wooncontainers neergezet. Daarin gaan zij en haar zoon wonen totdat er een nieuwe woning staat.

Herbouw

Robert: ‘Het afgebrande woonhuis stamde uit 1890, de aangebouwde schuur was van 1916. Alles wordt net zo herbouwd als het voor de brand was, alleen de binnenkant wordt anders. Binnenkort wordt deze puinhoop opgeruimd en dan kan de bouw wat mij betreft zo snel mogelijk beginnen. Ik hoop dat het over anderhalf jaar klaar is.'

Tijdens de bouw hebben Aly en Robert vanuit hun wooncontainers zicht op de werkzaamheden. Bij Aly hangt dan een tekening aan de muur met daarop het prachtige bedrag dat Lotte voor hen heeft binnengehaald.



Lees ook:

- Woonboerderij door brand verwoest in Oldekerk