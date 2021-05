Omwonenden moeten nog steeds niets hebben van plannen Oosterhamriktracé

Demonstranten vonden in 2018 het verkeersplan al 'niet van deze tijd' (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Omwonenden van het Oosterhamriktracé in Stad moeten nog altijd niets hebben voor de plannen van de gemeente met die weg heeft. Ze lieten dat woensdagavond weten aan leden van de gemeenteraad.

De weg moet een route worden tussen de Groningse binnenstad en de ringweg: nu is het nog een busbaan. Eerst was het plan dat er 50 kilometer per uur gereden kon worden op de weg, de gemeente wil er nu een 30-kilometerweg van maken.

Oude wijn in nieuwe zakken

'Maar dat is oude wijn in nieuwe zakken', zegt Hans ter Haar namens verschillende bewonersorganisaties. De bewoners zijn bang dat er veel te veel autoverkeer ontstaat op de route.

Ze zien ook niets in het plan om van de nabijgelegen Vinkenstraat een busbaan te maken. 'Daarvoor moeten parkeerplaatsen en voortuinen worden opgeofferd', zegt Ter Haar. 'Het staat haaks op de groene filosofie van dit college.'

Alternatief

De plannen van het college zijn ook allesbehalve nodig, zeggen verschillende bewoners. Zij hebben een alternatief plan, wat er onder meer uit bestaat dat mensen die met de auto naar de binnenstad willen bij Kardinge parkeren. Zij kunnen daar, is het idee, een fiets huren of de bus nemen om de stad in te komen.

De busbaan in de Oosterhamrikzone blijft in het bewonersplan liggen waar die nu ligt, en verhuist dus niet naar de Vinkenstraat. 'Het plan is heel eenvoudig en lang niet zo duur', klinkt het.

Gemeenteraad praat over verkeersplannen

De gemeenteraad praat de komende tijd een aantal keren over het Oosterhamriktracé en het uitgebreide verkeersplan van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks).

Als het aan Theo en Thea Witte uit de wijk ligt, komt het met het Oosterhamriktracé in ieder geval niet zo ver. 'Bezint eer ge begint', zeggen zij in een video die de bewoners woensdagavond lieten zien.

