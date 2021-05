Het was er (even): noorderlicht boven Groningen (update)

‘Dit is echt wel bijzonder hoor’, zegt weervrouw Harma Boer. ‘Vooral omdat we ook al ver in de tijd zitten. De meeste kans op poollicht heb je in de winterperiode. Normaal is het vooral op de noorderbreedtes te zien, maar soms kun je het hier ook waarnemen.’

Wat is noorderlicht?

Noorderlicht of poollicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Door de aantrekkingskracht van de aarde worden deze deeltjes vooral naar de noord- en zuidpool getrokken, omdat daar het magnetisch veld van de aarde het sterkst is. De geladen deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsten op elkaar. Daar komt energie bij vrij, met als gevolg prachtige kleuren aan de hemel.

Op Terschelling was het poollicht afgelopen nacht ook goed te zien:

Zeldzaam

Noorderlicht is een zeldzame verschijning in Groningen. In maart 2016 was het uitzonderlijk goed te zien in onze provincie.

Krijgen we nog een kans?

Het lijkt erop dat de kans om het noorderlicht in Groningen te zien alweer voorbij is. ‘Komende nacht is het bewolkt, dus dat kunnen we wel vergeten’, zegt Boer.

Maar niet getreurd: ‘Wat wij hier wel vaker kunnen zien, zijn lichtende nachtwolken’, gaat de weervrouw verder. ‘Die zijn er vooral in de zomerperiode, in juni. Twee jaar geleden hebben we die ook heel mooi kunnen zien. Nog even wachten en dan hebben we weer een kans om die te zien.’

Lichtende nachtwolken in juni 2019 (Foto: Jans Meijer/Wildervank)

Update: Het onderschrift bij de hoofdfoto is aangepast. Deze foto is niet afgelopen nacht gemaakt.

Lees ook:

- In beeld: Lichtende nachtwolken sieren Groninger hemel opnieuw (2019)

- Zeldzame 'lichtende nachtwolken' gespot boven Groningen (2019)

- Zonnestorm zorgt voor kans op prachtig poollicht

- Noorderlicht goed zichtbaar in Groningen (2016)