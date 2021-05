Theatervoorstelling over Harry Muskee: de blueslegende in de twilight zone

De frontman van Cuby and the Blizzards zou dit jaar 80 jaar zijn geworden. Tien jaar geleden overleed hij.

Wie speelt Muskee?

Erwin Java, die 25 jaar met Muskee in de band speelde, heeft de muzikale leiding over de theatervoorstelling. 'Heel eervol’, vindt hij dat. Erwin Nyhoff, bekend van The Voice of Holland, speelt Muskee. ‘Hij is een goede muzikant en zanger en hij komt uit Dalfsen, dus hij is bekend met het dialect’, zegt Java.

We sliepen in een hotelkamer wel eens samen in één bed Erwin Java over blueslegende Harry Muskee

De Blizzard met de langste adem

Java speelde van 1986 tot 2011 in Cuby and the Blizzards. ‘Dat heeft geen enkele andere Blizzard volbracht’, lacht hij. ‘Dan leer je iemand goed kennen. We sliepen in een hotelkamer wel eens samen in één bed.’

Java is een geboren Assenaar. ‘Harry volleybalde met mijn broers. Er zat 17-18 jaar verschil tussen mij en mijn broers. Het schijnt dat ik als 3-jarige wel eens bij Harry op schoot heb gezeten.’

Java vertelt verder: ‘We kwamen een keer terug uit Spanje - ik kom uit een Indisch gezin en mijn ouders zochten altijd de warmte op – en reden ’s nachts bij knooppunt Oudenrijn, toen mijn vader opeens zei: Hé, dat is de bus van Muskee. Ik was 10 jaar en speelde nog geen instrument. Maar ik dacht wel: wauw, dat lijkt me te gek. Met vrienden muziek maken en ’s nachts in zo’n busje rijden.’

In de voorstelling zit Harry in de twilight zone en kan hij zijn leven overdenken Erwin Java

Muskee in de twillight zone

De theatervoorstelling over Muskee heet ‘So Many Roads’. ‘Het verhaal is een beetje mystiek’, legt Java uit. ‘Harry is overleden en zit in de twilight zone. Hij is nog niet opgestegen en kan zijn leven overdenken. Hij overweegt wat hij anders had kunnen doen: wat zou gebeurd zijn als ik een andere weg was ingeslagen? Het verhaal is natuurlijk wel geromantiseerd.’

De première van ‘So Many Roads’ is op 3 september. Java maakt zich geen zorgen over corona. ‘Onze doelgroep is dan helemaal gevaccineerd’, grapt hij. De show wordt in totaal vijftien keer opgevoerd in Assen.

Lees ook:

- Erwin Java komt na veertig jaar met eerste solo-album

- Voorproefje Cuby-exposities Drents Museum: 'Harry was een icoon voor Drenthe'

- Harry 'Cuby' Muskee (70) overleden