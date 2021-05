FC Groningen stelt door gelijkspel tegen AZ play-offs om Europees voetbal veilig

Padt grijpt naast een voorzet van Koopmeiners, maar de bal gaat via paal en lat niet over de doellijn (Foto: Orange Pictures)

Op woensdag 19 mei komen beide ploegen om 18.45 uur tegen elkaar uit. Het verschil tussen beide teams is twee punten. FC Groningen kan op de laatste speeldag de Utrechtenaren nog passeren en daarmee thuisvoordeel behalen. De FC gaat op bezoek bij PEC Zwolle, Utrecht neemt het thuis op tegen PSV. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de voorronde van de nieuwe Conference League.

Paal en lat

Het duel tegen AZ kon lang niet beklijven. In de eerste helft was er één grote kans voor de bezoekers. Met een indraaiende vrije trap wist Teun Koopmeiners paal en lat te raken, maar de bal ging niet over de doellijn. FC Groningen, waar Arjen Robben op de bank begon en in de 81e minuut inviel, kon hier twee vrije trappen tegenover zetten. Lundqvist en Da Cruz schoten naast.

Kansen FC Groningen

In de tweede helft kwam er wat meer leven in de wedstrijd en de beste kansen waren voor FC Groningen. El Messaoudi kreeg een bal perfect in de loop van El Hankouri, maar hij raakte de bal verkeerd en kwam op het dak van het doel terecht. In de 70e minuut was de thuisploeg opnieuw dichtbij het openingsdoelpunt. De ingevallen Strand Larsen kopte gevaarlijk in waarna een acrobatische omhaal van El Messaoudi door een AZ-verdediger van de doellijn werd gekopt.

Robben valt in

Arjen Robben kwam tien minuten voor tijd in het veld voor Alessio Da Cruz. De vleugelflitser kreeg echter geen kansen meer om het verschil te maken. De verdediging van FC Groningen bleef op de been en zo bleef de puntendeling in tact. Bart van Hintum kreeg nog geel en is daardoor geschorst voor het duel tegen PEC Zwolle.

Programma

FC Groningen heeft nu de doelstelling voor dit seizoen gehaald, namelijk vijftig punten pakken. Hiermee staat de ploeg van coach Danny Buijs op de zevende plek. Aanstaande zondag 16 mei reist FC Groningen af naar Overijssel om de 34e competitiewedstrijd te spelen tegen PEC dat nergens meer om speelt.

