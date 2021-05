Stadskanaal krijgt stadspaviljoen

Een gedeelte van de panden wordt verkocht aan een projectontwikkelaar, onder de voorwaarde dat er een stadspaviljoen komt.

Minder winkels

De renovatie van de Navolaan is onderdeel van de centrumvernieuwing. Doel is het verminderen van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte. Dit om leegstand te voorkomen en een aantrekkelijk centrum te creëren. In eerste instantie was het de bedoeling alle panden aan de Navolaan te slopen. Nu blijft ongeveer de helft staan om te worden gerenoveerd.

Sanering van detailhandel kost altijd geld, in dit geval ook. Dan weeg je dingen tegen elkaar af en maak je keuzes wethouder Borgesius

In 2018 kocht de gemeente de panden aan de Navolaan 8 tot en met 13 voor één miljoen euro. Bedoeling was toen om ook het pand van Expert (Navolaan 14) aan te kopen en vervolgens het hele complex te slopen. Financieel kwamen gemeente en eigenaar daar niet uit. Wethouder Borgesius: ‘Sanering van detailhandel kost altijd geld, in dit geval ook. Dan weeg je dingen tegen elkaar af en maak je keuzes. De keuze is nu hierop gevallen.'

Stadspaviljoen

Een deel van de panden heeft de gemeente nu dus verkocht aan projectontwikkelaar B.T. Beheer II BV uit Odoorn. De rest zal worden gesloopt. Voorwaarde is dat de helft van het pand wordt omgetoverd tot stadspaviljoen, hierop zit nadrukkelijk geen winkelbestemming. Ook is afgesproken dat de huidige huurders, Makelaardij Sisters en Snackbar Benelux, na de bouw een unit in het paviljoen kopen tegen reeds overeengekomen prijzen.

Expert

Het pand van Expert is niet van de projectontwikkelaar, maar wordt wel meegenomen in het ontwerp. Het krijgt een nieuwe schil waardoor het straks één gebouw lijkt. Bedoeling is dat het stadspaviljoen het erachter gelegen winkelgebied Oude Markt versterkt.

Schetsontwerp Oude Markt en Navolaan (Foto: Frans Beune Landschap en Stedenbouw)

Aanvankelijk teleurstelling

Luc Kornelius heeft een speciaalzaak in vloeren, deuren en kasten. Hij spreekt namens de centrumwinkeliers: ‘Aanvankelijk was er vooral teleurstelling vanuit de centrumwinkeliers, de insteek was immers dat de Navolaan geheel gesaneerd zou worden. Maar met het verdwijnen van de detailhandelbestemming wordt het winkeloppervlak (circa 1600m2) ook uit de markt onttrokken zoals in de visie was beoogd.’

‘Dit is beter dan het plat gooien en vervolgens geen geld hebben om het in te vullen Luc Kornelis

De keuze voor verkoop aan een projectontwikkelaar begrijpt hij: ‘Dit is beter dan het plat gooien en vervolgens geen geld hebben om het in te vullen. En er een paar, oneerbiedig gezegd, slecht onderhouden bloembakken komen te staan.’ De plannen zien er op tekening in ieder geval veelbelovend uit, ook is er volgens Kornelius altijd goed overleg geweest tussen winkeliers, omwonenden en de gemeente.

De werkzaamheden starten in mei. De oplevering staat eind dit jaar gepland. Op de eerste etage komen appartementen, daarmee wordt in 2022 begonnen.

Leegstaande panden aan de Navolaan (Foto: Arienne Dozeman / RTVNoord)

Lees ook:

- Knoalster winkeliers openen winkelseizoen met talkshow

- Centrum Stadskanaal kromp om beter te worden: 'We zijn nu koploper'