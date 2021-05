In beeld: Hemelvaart in de Groninger binnenstad

De druktekaart van Groningen verandert voortdurend van kleur, maar rood is niet vaak te zien. Af en toe is het te druk in de Herestraat of op de Westerhaven, maar over het algemeen zijn de kleuren oranje en groen: druk of rustig.

Volle terrassen

De bezoekers van de binnenstad zitten vooral op de terrassen. Bij De Drie Gezusters staat tegen half drie een rij en is de wachttijd zo'n drie kwartier.

De rij bij De Drie Gezusters (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Ook het terras van het nieuwe café Willem Albert bij The Market Hotel is vol.

Het terras van Willem Albert is vol (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Vismarkt

Op de Vismarkt is ongeveer de helft van de ruimte ingericht als terras. Dit heeft te maken met een pilot van de gemeente Groningen om de binnenstad levendig te houden. Er is veel leegstand in het centrum en terrassen zorgen voor gezelligheid. Ondernemers mogen daarom hun terrassen uitbreiden. Ze hoeven geen belasting te betalen over het uitgebreide deel van het terras.

Het uitgebreide terras op de Vismarkt (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Herestraat

In de Herestraat was het volgens de druktekaart af en toe 'te druk', maar een toezichthouder zegt: 'Het is druk, maar goed te doen. We moeten af en toe ingrijpen als bij bepaalde populaire winkels de rijen te lang worden, maar verder is het gewoon gezellig'.

De Herestraat op Hemelvaartsdag (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De Herestraat van de andere kant gezien (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

