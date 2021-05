Buijs: 'Als je dit tegen een topclub kunt brengen verdient dat een compliment'

'Vijftig punten gehaald, zeker zevende en misschien nog zesde. Dat is een fantastische prestatie met een groep, en mij als trainer, die geen ervaring heeft om een aantal maanden voor deze plek te spelen.' Buijs liet weten dat het onverantwoord was om Robben meteen weer in de basis te laten starten. 'Arjen zat zelf ook in een bepaalde euforie na Emmen, maar vandaag hebben we besloten om hem op de bank te laten beginnen. Hij kon zo nog tien minuten spelen. Tegen PEC zal hij er niet bij zijn.'

Andere opstelling

De opstelling tegen PEC Zwolle zal er anders uit zien. 'Mike te Wierik en Bart van Hintum zijn afwezig vanwege een schorsing en misschien krijgen een paar spelers die op hun tenen lopen ook wat rust. Dan kunnen we ze optrainen voor het duel tegen FC Utecht in de play-offs,' besluit Buijs.

Laatste thuisduel Padt

Sergio Padt speelde tegen AZ zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen in de reguliere competitie en ging op de schouders van de spelers. 'De club heeft mijn naast familie uitgenodigd, coronaproof, om deze laatste wedstrijd toch nog speciaal te maken. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Het is een emotionele dag voor mij. Het besef kwam na het laatste fluitsignaal dat dit waarschijnlijk mijn laatste thuisduel in de Eredivisie is geweest.'

Blijdschap

Azor Matusiwa was blij met het bereiken van de play-offs. 'Nu op naar Europees voetbal. We gaan ervoor.' Dat is nu ook het doel van de club. 'Eerste moeten we nog tegen PEC. Utrecht speelt nog tegen PSV en we moeten twee punten goedmaken. Het liefst speel ik op eigen terrein, dat geeft toch een voordeel.'

Volgend jaar FC?

Of Matusiwa volgend jaar ook bij de FC speelt is onduidelijk. Hij wil graag een stap maken. 'Zoals het er nu uitziet is alles nog rustig voor mij. Zolang er niets concreet is ben ik hier te vinden. Natuurlijk wil ik graag een stap maken, maar dat moet dan wel naar de juiste club zijn. Ik moet spelen.'

Lees ook:

- FC Groningen stelt door gelijkspel tegen AZ play-offs om Europees voetbal veilig

- FC Groningen - AZ: wie was de beste FC'er?