Granulietbedrijf wil rectificatie van oud-officier van justitie uit Haren

Ook eist Bontrup een schadevergoeding van de oud-officier.

Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla. Biezeveld zei in de uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ van Zembla dat Bontrup jarenlang met een verkeerd productcertificaat werkt. Hij vroeg daarom tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer aan minister Van Veldhoven om de stortingen van granuliet in natuurplas Over de Maas per direct te stoppen en aangifte te doen tegen het bedrijf.

Rechtszaak om reputatieschade

Ook die uitspraken moet hij van Bontrup rectificeren. De eis van het bedrijf kwam woensdag naar voren tijdens de rechtszaak die Bontrup had aangespannen tegen Biezeveld.

Het bedrijf had de rechtszaak aangespannen omdat ze zegt reputatieschade te hebben opgelopen na zijn uitspraken. Volgens Bontrup zou er geen basis zijn voor de uitspraken van Biezeveld. Biezeveld zou volgens Zembla woensdag hebben gezegd nog steeds achter zijn uitspraken te staan.

De wet overtreden

Het bedrijf rekent het Biezeveld vooral aan dat hij heeft gezegd dat er valsheid in geschrifte is gepleegd. Biezeveld vindt echter dat hem woorden in de mond worden gelegd. De Harenaar gaf volgens eigen zeggen een juridische kwalificatie vanuit zijn expertise als voormalig milieuofficier en heeft het bedrijf nooit bestempeld als ‘criminele organisatie’. Biezeveld zei vanuit zijn expertise van mening te zijn dat de kwalificatie van granuliet door de overheid niet juist is. En als die kwalificatie niet juist is, dan heeft volgens Biezeveld Bontrup in juridische zin de wet overtreden.

De rechter liet weten dat vanwege de complexiteit van de zaak en drukte bij de rechtbank, de uitspraak waarschijnlijk langer dan zes weken op zich laat wachten.

Gustaaf Biezeveld is ook bekend van het Burgercomité Haren dat de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer wilde voorkomen.

