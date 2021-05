Deze dag: FC Groningen is kampioen

De burgemeester reisde mee naar Vlaardingen, samen met drieduizend supporters. Nota bene op Hemelvaartsdag keerde FC Groningen terug in de hoogste voetbalafdeling, de eredivisie. De 4-1 overwinning op FC Vlaardingen werd behaald op deze dag, 15 mei 1980.

Het is een absoluut hoogtepunt voor Azing Griever, de ‘mateloos populaire doelman van FC Groningen’ zoals het Nieuwsblad van het Noorden hem de volgende dag in het wedstrijdverslag typeert. De wedstrijd zelf ontbrandt pas in de tweede helft. Middenvelder Henk Veldmate opent daarin de score. De bal wordt hem voor de voeten gekopt door Peter Houtman, die er zelf daarna ook nog twee maakt. Theo Keukens neemt met een afstandsschot de vierde Groninger treffer voor zijn rekening: het feest kan beginnen.

De drieduizend Groningers zijn royaal in de meerderheid in het krakkemikkige stadionnetje van Vlaardingen aan de Floreslaan. Daar gaan de helden meteen na het laatste fluitsignaal op de schouders. De champagne vloeit rijkelijk, waarna met behulp van extra treinen, bussen en auto’s de karavaan koers richting het Noorden zet. Aangekomen in Groningen zijn de meesten ‘niet meer helemaal nuchter’, herinnert Griever zich.

Eerst is het feest op de Grote Markt, daarna verplaatst het gezelschap zich naar de Veemarkthallen aan de Sontweg. Er wordt daar gedanst en gedronken ‘tot in de late uurtjes’. Burgemeester Buiter doet bij zijn felicitaties een wens voor het komend seizoen: ‘en nu Europees voetbal’, laat hij opgetogen optekenen in de Winschoter Courant.

Het jaar daarop eindigt de groenwitte brigade van Theo Verlangen als vijftiende op de ranglijst. Griever speelt nauwelijks door een zware blessure, gescheurde kruisbanden. Een jaar later stopt hij. Het kampioensjaar is zijn laatste hoogtepunt. Het is ook het jaar waarin hij voor de tweede keer de Tonny van Leeuwentrofee wint, de onderscheiding voor de minst gepasseerde doelman in het betaalde voetbal.

Een uurtje nadat ik met Azing heb gepraat over dat bijzondere seizoen en het kampioenschap, belt hij terug. Hij heeft de ranglijst van de toenmalige eerste divisie er nog eens bij gepakt. En ziet dat onderaan SC Veendam, SVV, FC Vlaardingen en SC Amersfoort staan. Middenin prijkt de naam FC Amsterdam. FC Wageningen is dat jaar derde geworden.

Het zijn namen van clubs, die inmiddels niet meer bestaan. Het versterkt het ‘gevoel van nostalgie’ dat praten over dit bijzondere voetbalseizoen oproept bij Azing. Dat gebeurt ook bij het lezen van de opstelling van FC Groningen in de kampioenswedstrijd.

Om daarmee te besluiten, deze elf heeft trainer Theo Verlangen die middag het veld ingestuurd: Griever; van Loon, Hiddink, Waalderbos, Mulder; Keukens, Veldmate, van Dijk; Swanenburg, Houtman, Bakker. Ze worden kampioen op deze dag, 15 mei 1980, door FC Vlaardingen met 4-1 te verslaan.