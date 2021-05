Gemeente hoopt dat Berlagehuis in Usquert snel open kan voor publiek

Het CDA heeft vragen gesteld over het voormalige raadhuis dat stamt uit 1930 en ontworpen is door de Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage. ‘Wanneer kunnen mensen weer met eigen ogen het Berlagehuis bezichtigen?‘ vraagt Jan van der Wal, raadslid van Het Hogeland, zich af. Het gebouw is al meerdere jaren gesloten en de verbouwing van het monumentale pand is een langslepende kwestie.

Astbesthoudende vloeren

De deur ging op slot nadat er in 2015 ontdekt werd dat er asbesthoudende vloeren in het gebouw zaten.

Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, die zich inzet voor monumentale gebouwen, is eigenaar van het pand en wilde de vloeren vervangen. Maar omdat deze ook een historische waarde hebben, wilde de toenmalige gemeente Eemsmond dit niet. Een rechtszaak volgde met als uitkomst dat er wel een nieuwe cementgietvloer met dezelfde kleuren en uitstraling mocht komen.

De vloer waar het asbest in zat (Foto: Nico Swart / RTV Noord)

We hebben een digitaal gesprek gehad met de stichting. Dat was al heel wat beter dan een gesprek in de rechtbank Eltjo Dijkhuis - wethouder Het Hogeland

‘We hebben een digitaal gesprek gehad met de stichting. Dat was al heel wat beter dan een gesprek in de rechtbank’, zegt Eltjo Dijkhuis. Hij heeft gesproken met de stichting over het verleden. 'Maar vooral ook over de toekomst. Het is één van de meest bijzonderste gebouwen in onze gemeente en die willen we open houden voor publiek.'

Deze maand herstelwerkzaamheden

Dijkhuis laat weten dat er deze maand herstelwerkzaamheden aan de vloer zijn. Dit moet in de zomer afgerond zijn. 'De vereniging gaat dan op zoek naar een huurder die daar zijn ding wil doen. Daarnaast moet het gebouw regelmatig open kunnen. Bijvoorbeeld een dagdeel in de week en in het weekend en tijdens open monumentendagen', laat Dijkhuis weten. Hij heeft daarover afspraken gemaakt met de directeur van stichting Hendrick de Keyser.

De gemeente hoopt dat mensen het Berlagehuis in het najaar weer kunnen bezichtigen.

Lees ook:

- Vernieuwen vloer Berlagehuis Usquert laat nog steeds op zich wachten

- Asbestaffaire opgelost: vloeren Berlagehuis gaan eruit