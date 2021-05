Dit is de route van FC Groningen naar Europees voetbal

FC Groningen verzekerde zich donderdag van de play-offs. Tegenstander daarin is FC Utrecht. De enige vraag die rest is: wordt het FC Groningen-FC Utrecht of FC Utrecht-FC Groningen?

De opzet van de play-offs is dit seizoen anders dan eerdere jaren. Returns zijn er niet, zowel de halve finales als de finale gaan over één wedstrijd, waarbij de hoogst geklasseerde ploeg in de eindstand telkens thuisvoordeel heeft.

FC Groningen komt hoe dan ook terecht in de halve finale tussen de nummers 6 en 7 van de eindstand in de Eredivisie. Momenteel staat FC Utrecht zesde en de FC zevende. Blijft dit zo, dan betekent dit aan het einde van de rit dat FC Groningen komende woensdag om 18.45 uur in Utrecht speelt.

Stuivertje wisselen

Er is echter nog een kans dat beide ploegen stuivertje wisselen op de ranglijst. Het verschil is twee punten in het voordeel van de Domstedelingen. FC Utrecht speelt zondag op de laatste speeldag thuis tegen PSV, terwijl FC Groningen op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

Als FC Groningen wint en FC Utrecht verliest, eindigt FC Groningen alsnog als zesde en wordt de halve finale van de play-offs in het Hitachi Capital Mobility Stadion gespeeld. Pakt FC Utrecht een puntje, dan kan de ploeg van trainer Danny Buijs in theorie nog voorbij de Utrechters, maar dan moet er met acht goals verschil gewonnen worden bij PEC Zwolle.

Finale

Indien FC Groningen de halve finale wint van FC Utrecht is op zaterdag 22 mei om 20 uur de finale. Tegenstander is de winnaar van Feyenoord tegen de nummer 8 van de Eredivisie. Sparta bezet deze positie momenteel, maar Heracles hijgt de Rotterdammers in de nek. Ook Fortuna Sittard heeft nog een kleine kans op het laatste ticket voor de play-offs.

Als Feyenoord de andere halve finale wint, dan speelt het de finale thuis. Wint de nummer 8 van de eindstand, dan speelt de winnaar van het treffen tussen FC Groningen en FC Utrecht in eigen stadion de finale.

Wat als...

Een stap verder is het winnen van de play-offs. In dat geval stroomt FC Groningen in in de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa Conference League. Dit nieuwe toernooi is na de Champions League en de Europa League het derde niveau. De tweede kwalificatieronde start op donderdag 22 juli. Een week later zijn de returns.

Pas als de derde kwalificatieronde en de daaropvolgende play-offs zijn gewonnen, wacht zes wedstrijden later de groepsfase met daarin 32 teams verdeeld over acht groepen. De groepsfase begint op 16 september. En voor vroegboekers: de finale van de Conference League is op 25 mei in Tirana, Albanië.

