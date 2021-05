Het Hogeland wil als 'oliemannetje' aanleg stroomkabel vlottrekken

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en netbeheerder TenneT willen graag dat de kabels via landerijen in Het Hogeland aangelegd gaan worden. Het tracé gaat vervolgens via zee en onder Schier door naar een nog aan te leggen windmolenpark in de Noordzee. De kabelroute stuit op veel protest.

De route van de nieuwe ondergrondse stroomkabel (Foto: RTV Noord)

‘Wij merken dat de relatie van sommige partijen met TenneT en het ministerie van Economische Zaken niet goed is. Bijvoorbeeld LTO Noord heeft aan ons laten weten dat het overleg met de boeren niet goed gaat. Zij moeten toestemming geven voor bodemonderzoek maar voelen zich daar niet comfortabel bij', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen).

Het bodem- en veldonderzoek waar Tennet in februari mee startte zou daarom stilliggen. De netbeheerder bekijkt momenteel op welke plekken van het traject de ondergrondse kabel kan komen te liggen.

Oliemannetje

'Op ons verzoek is er binnenkort een bestuurlijk overleg met het ministerie, de provincie, gemeente, Tennet maar ook LTO. Om daar ook kou uit de lucht te halen', zegt Dijkhuis. De gemeente wil een bemiddelde rol gaan spelen door compromissen te sluiten en op de achtergrond te blijven.

'Wij zijn geen eigenaar van het traject en hebben het besluit van de route ook niet genomen. Wij zien onze rol dan ook meer als een soort oliemannetje. Wij willen dat er een goede aanleg van de kabel komt. Daar knokken wij hard voor', laat Berghuis weten.

Onduidelijkheid

Lammert Westerhuis van landbouworganisatie LTO Noord bevestigt dat de samenwerking met TenneT stroef verloopt: 'Die gaan nogal hun eigen gang. Wij hebben nog te veel vragen over dit traject en er is nog veel onduidelijk.'

LTO merkt veel weerstand en sommige boeren willen daarom niet dat er op hun veld onderzoek gedaan wordt. 'Wij vinden dat we nog niet zo ver zijn. We hebben hier nog niet het gevoel dat we op één lijn liggen. Is alles wel goed uitgezocht? En wij vragen ons af of er echt geen mogelijkheid is voor een andere route van de kabel', zegt Westerhuis. 'Het is ook niet voor niks dat er zoveel verzet is tegen deze route. Ook op Schier en bij natuurorganisaties.'

Gezamenlijk eruit komen

TenneT laat in een schriftelijke reactie weten dat een goede relatie met belanghebbende organisaties van 'groot belang' is bij de aanleg van de kabelroute. 'TenneT heeft daarbij de rol als uitvoerder van het klimaatbeleid van het ministerie van EZK. Samenwerking met belangenbehartigers als LTO Noord staat altijd centraal in ons werk', laat de netbeheerder weten.

'Er vindt voortdurend overleg plaats tussen LTO Noord en TenneT. Beide partijen vinden het dan ook belangrijk om tot een goed en gezamenlijk proces te komen. We gaan nu eerst met LTO Noord om tafel om werkafspraken te maken.'

Samen kijken

TenneT is van plan om daarna pas de bodem- en veldonderzoeken verder in te plannen.

Ook is het volgens hen positief dat de gemeente bijspringt. 'TenneT heeft altijd de lokale, regionale en landelijke overheden nodig vanuit hun rol als bevoegd gezag. Samen kijken we wát we doen en hoe we dingen doen.'

