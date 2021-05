Kim Polling naar WK judo, Henk Grol niet

De keuze van beide judoka's is niet verrassend, aangezien Polling niet naar de Olympische Spelen gaat en Grol wel.

Ruim 400 deelnemers

De judoka uit Zevenhuizen gaf eerder ook al aan hoe dan ook mee te willen doen aan de WK in de klasse tot 70 kilogram. Ook Sanne van Dijke (25), aan wie Polling haar plek op de Spelen verloor, doet mee aan het mondiale toernooi in de hoofdstad van Hongarije. Meer dan 400 deelnemers uit ruim 90 landen strijden daar om het eremetaal. Polling won in 2013 al eens WK-brons in Rio de Janeiro.

Henk Grol, die al drie keer WK-zilver pakte (2009, 2010 en 2013) in de klasse -100 kilogram, judoot in Tokio het laatste toernooi van zijn imposante carrière. Hij doet daar mee in de klasse boven 100 kilogram. Roy Meyer, die eerder de concurrentiestrijd verloor van de oud-Veendammer, doet wel mee in Boedapest.

Programma

De wereldkampioenschappen judo in Boedapest vinden plaats van 6 tot en met 13 juni. Kim Polling komt in actie op donderdag 10 juni. Een maand later beginnen de Olympische Spelen in Tokio.

Lees ook:

- Polling niet naar Olympische Spelen: 'Tijd nemen om dit te verwerken'

- Henk Grol pakt EK-zilver en kan zich richten op de Spelen